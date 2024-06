– Főleg az elején, a csoportmérkőzéseken várok egyfajta nyitottságot – adott hangot bizakodásának Szekér István, aki 1991. szeptember 14. és 1997. május 24. között 103 NB I.-es meccsen szerepelt zöld-fehérben, amit 2002-ben újabb 13-mal toldott meg, 13 gólt szerzett. – Bízom abban, hogy hellyel-közzel a támadófutball dominál majd, persze emellett az erőviszonyok is fontos szerepet játszanak. Most már csak látszatra, nevek alapján tűnhetnek gyengébbnek egyes csapatok, viszont esetükben pedig a szervezettség lehet kiemelkedő. Ha válogatottunkat vesszük példaként, elmondható, hogy jól szervezett társaság, erősek a játékosaink, akiket nehéz megfogni és bizony most már azon a szinten vagyunk, hogy bárkit, bármikor meg tudunk verni. Ez egy torna, aminek folyamata van, tehát itt mérkőzésről mérkőzésre kell a csapatoknak kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Nem latolgatok esélyt, hogy belga, holland, német vagy más csapat lehet a befutó. Magyarországnak nagyon szorítok természetesen, ahogy minden bizonnyal összes honfitársam is, a magyar meccseken túl a többit csak élvezni szeretném. Persze vannak olyanok, akik a szép cselekre, bombagólokra vannak kiéhezve, én viszont ezt megfordítanám, a szép gólok mellett azt is figyelem, hogy az miként születik. Egy jó szerelés, szép labdakihozatal, okos támadásépítés, egy védő vagy szélső középpályás hogyan teszi hozzá a magáét egy sikeres támadás megkomponálásához. Azt várom, amit talán minden futballszerető ember, hogy jó tempójú, élvezhető mérkőzések legyenek, bár jól tudjuk, nem lesz mindegyik az. Főleg, amikor lezárulnak a csoportküzdelmek, élesedik a harc, ott már még komolyabban belép a képbe a taktika. Nyilván, ezek a mérkőzések azoknak kedveznek majd, akik a szervezettséget részesítik előnyben és nem ragaszkodnak annyira az eseménydús látványhoz, viszont másoknak meg unalmasnak tűnhetnek az ilyesfajta összecsapások. Azt gondolom, ezeknek is megvan a szépsége. Kétségtelen, hogy akik most ezen a komtinensviadalon jelen vannak, mind jó csapat, Európa jelenlegi legjobb nemzeti válogatottjai. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy ki milyen terhelést kapott a mögöttünk hagyott bajnoki szezonban. Elég csak az EKL-, EL-, vagy épp a BL-döntősökre gondolni. Utóbbi esetében mind a Dortmund, mind a Real Mardrid játékosai nagyon komoly szezont futottak hazai bajnokságukban és nemzetközi porondon is, kérdés, válogatottjaik mennyire lesznek frissek, vagy adott esetben fáradtak az Eb-n.