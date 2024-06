A PTE PEAC-Kaló Méh I. nyerte a bajnokság alapszakaszát, második a Komló, harmadik a Soltvadkert, negyedik pedig a Celldömölk lett. A fővárosban pénteken és szombaton rendezett Final Fourban az elődöntőben a Pécs a Celldömölkkel, a Komló a Soltvadkerttel csapott össze. Másnap a vesztesek a bronz,- a győztesek az aranyéremért játszottak.

PTE-PEAC-Kaló Méh I.–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. 4:0. Budapest, Ormai László-csarnok, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, elődöntő, péntek.

Páros. Pető, Demeter–Jalab, Huzsvár 3:2 (–10, –7, 6, 7, 6). (1-0). Egyéni, 1. forduló: Pető–Baranyai 3:1 (9, –8, 8, 11), Szántosi–Jakab 3:0 (9, 6, 13), Demeter–Huzsvár 3:1 (18, –6, 10, 4). (4-0).

Az már biztos volt, hogy nem ismétlődik meg a tavalyi döntő, mivel a Pécs és a Celldömölk idén már az elődöntőben szembe került egymással. Tavaly a Pécs nyerte a Final Fourt, a Celldömölk ezüstérmes lett. A celldömölki együttesben – csakúgy, mint egész tavasszal – ezúttal sem állt asztalhoz a sérült Fazekas Péter. A celli páros már 2-0-ra vezetett, ám a pécsiek 3-2-re fordítottak. Egyéniben Jakab meglepetésre kikapott a baranyaiak U21-es játékosától, Baranyai jól játszva alaposan megnehezítette Pető dolgát – ám végül kikapott. Huzsvár szintén szoros meccsen maradt alul, így a Pécs 4:0-ra győzött.

A másik elődöntőben: Soltvadkerti TE–Komlói Bányász 4:2.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I.–Komlói Bányász 4:1. Budapest, Ormai-csarnok, férfi asztalitenisz Extraliga, bronzmérkőzés, szombat.

Páros: Jakab, Huzsvár–Sabján, Wei Chen Yu 3:1 (10, –10, 7, 8). (1:0). Egyéni, 1. forduló: Jakab–Wei 3:1 (–10, 15, 2, 10) Baranyai–Sabján 2:3 (–9, 8, 9, –6, –4), Huzsvár–Szita 3:2 (6, 12, –8, –6, 6). (3:1). 2. forduló: Jakab–Sabján 3:0 (5, 8, 3) (4:1).

Jól indult a meccs a vasiak számára, a párost behúzták és az első egyéni körben Jakab – ha szenvedve is – de behúzta a meccsét. Baranyai ismét jól játszott, döntő szettben kapott ki. Huzsvár döntő szettben legyőzte a komlóiak legjobbját, Szitát. Az első kör után 3:1-re vezettek a celliek. A második körben Jakab 3-0-ra nyert Sajbán ellen, ami azt is jelentette, hogy a Cell 4:1-re győzött, így a tavalyi ezüstérem után ezúttal is éremmel – bronzzal zárt!

A döntőben: Soltvadkert–PTE-PEAC I. 4:2.