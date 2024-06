Schäfer András mindhárom csoportmérkőzést végigjátszva összesen 36 kilométert futott, ezzel 6. az Eb-n. Nála csak páran, köztük a címvédő olaszok klasszis középpályása, Nicoló Barella volt szorgalmasabb (37 km). A legtöbbet futott játékos egyébként az albán Ramadani. A mieink közül Sallai Roland (31,7 km), Szoboszlai Dominik (30.8 km) és Orbán Willi (30,7 km) is a legjobb 30 közé tartozik a tornán.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) adatai alapján a futómennyiségen túl, csapatszinten például válogatottunk harcossága is átlag feletti. Sőt, Ausztriával együtt 51 párharcban vettek részt a Rossi-csapat tagjai, ezzel elsők a vonatkozó listán. Rombolásban is erősek, konkrétan másodikok Orbánék: csak a szlovénok választották el náluk (76) is többször (98) a labdától a riválisokat - írja a Bors.