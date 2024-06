A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület és az ELTE PPK Sporttudományi Intézet rendezésében kilencedik alkalommal zajlott le a Szombathelyi Országúti Csapat Időfutamverseny. Már második alkalommal a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdészháza volt a versenyközpont a szentpéterfai elágazónál. Innen indult a rajt; a körmendi fordítóig és vissza a 18 km-es volt a versenytáv.

Kettő- és négyfős csapatok nevezhettek, akik kétperces időközönként rajtoltak. Az előfutóval együtt 14 rajt volt. Mindenki célba ért, az időjárás is kiváló volt.

– Ez egy nagyon izgalmas és versenyzési forma, a csapattagoktól nagy fegyelmet és komoly biciklitudást követel. A csapattagok egyszerre indulnak és az elől haladó szélárnyékában haladnak, illetve cserélik folyamatosan egy megbeszélt ritmus szerint ezt a pozíciót. Lényeg az, hogy így lényegesen nagyobb csapatsebesség érhető el, mint egyedül haladva – fogalmazott Kívés István szervező.

Az előfutó Ottó 32:53-es idővel teljesítette a távot. A kétfős férfi csapatok között a Scott Crew-nál senki sem tudott gyorsabb lenni, 24:15-tel nyert a gárda, mögötte sorrendben a Croatians (24:58), a Green Zone (26:00), a Mazsola (26:32), a Szilágyi-Nagy (29:37), a Hikomat Team (30:21), az Ex Lotus Cycling Team (30:30) és a Stankovits (30:33) végzett. A legrövidebb idő alatt – 24:05 – a keszthelyi Nyélen Squad Cycling Team teljesítette a távot a négyfős férfi együttesek között, ezzel a Nyélen lett az abszolút győztes is egyben. A második helyen a Villtek zárt 25:51-gyel, míg a harmadik az Uszoda number one lett 25:52-es idővel. Utolsóként a Random ért célba 29:44-es idővel. A négyfős női csapatok kategóriájában egyedüli indulóként a 4W teljesítette a távot 31:20-as idővel.

Az eredményhirdetés után a rendezők egy fantasztikus káposztás, csülkös bablevessel vendégelték meg a résztvevőket. A verseny része volt az Ébredj Szombathely programsorozatnak. A SZoESE legközelebbi kerékpáros eseménye a Velem Hörmann verseny lesz szeptember 7-én.