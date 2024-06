A Szarka Zoltán emléktornán az U12-es együttesek találkoztak, tizenhat csapat fogadta el az Illés Akadémia meghívását. Négy, négycsapatos csoportot alakítottak ki a szervezők. A vasiak az A csoport élén végeztek, magabiztosan, gólratörően futballozva. A résztvevők fele, a négyesek első két helyezettje az aranyágon folytatta a küzdelmet, a csoportok harmadikjai és negyedikjei pedig az ezüstágon.

A legjobb nyolc közé a szombathelyieken kívül az Őrvidéki Tartományi Válogatott (Burgenland Auswahl), a Sturm Graz, az NK Maribor, a pozsonyi Slovan, az MTK Budapest, a Vasas Kubala Akadémia és az ETO FC Győr jutott.

A negyeddöntőben a Slovannal csaptak össze az akadémisták: rendkívül kiélezett volt a találkozó. Az első percekben sorra alakították ki – és hagyták is ki a helyzeteket – majd kiegyenlített lett a játék. Három perccel a vége előtt egy ziccernél kapufát rúgtak a pozsonyiak, a kipattanót pedig elügyetlenkedték. A szombathelyiek az utolsó pillanatokban egy szép akció végén egy fejessel veszélyeztettek, de centikkel mellé ment a kísérlet. A büntetőrúgásoknál aztán 3–1-re győztek a vasiak!

Az elődöntőben az MTK Budapest volt az Illés Akadémia ellenfele. Döntőnek is beillett az összecsapás: már-már nagypályás futballt mutattak be a felek, ám egyik csapat sem tudta feltörni a másik védelmét, így büntetőkre került sor. Ezúttal 2-1-re nyertek a zöld-fehérek! A másik elődöntőben osztrák csata zajlott: ott is büntetők döntöttek - 11 kör után a Burgenland Auswahl örülhetett a Strum Graz-cal szemben. A döntőben az Illés Akadémia 1–0-ra nyert az Őrvidéki Tartományi Válogatott ellen. A meccsen a futballt építve játszottunk és egy szemet gyönyörködtető akció végén az U12-es bajnokság gólkirálya, Károlyi Levente döntött: Novák Bence pontos beadását két védő fölé emelkedve, klasszis mozdulattal fejelte a felső léc alá.

A Tóth Zsolt által vezetett zöld-fehérek a Sóvári Dávid, Pálla Norbert – Giliczó László, Török Balázs, Jáger Noel, Német Ádám, Németh Levente, Lengyel Ágoston, Babos Kolos, Fazekas Bruno, Károlyi Levente, Németh Kristóf, Szukics Alex, Novák Bence összeállításban nyerték meg a 2024-es Szarka Zoltán Emléktornát! A nemzetközi tornán kapott gól nélkül diadalmaskodott az Illés Akadémia!