A sportpályán Németh Attila elnök köszöntötte a megjelenteket, utána Gombás Péter edző értékelte a 2023/24-es szezonban nyújtott teljesítményt. Sikeresnek mondta az évet, amit számokkal is alátámasztott: ősszel 36, tavasszal 34 pontot szereztek; ősszel 11 mérkőzést nyertek meg a bajnokságban, tavasszal tízet, és a teljes szezonban csak két vereségük volt, mindkettő a bajnokcsapattól. Csapatként is léptek előre – a számok és a játék képe is ezt mutatja, jelentette ki az edző.