Küzdött, de nem tudott egyenlíteni Szerbia

gelsenkirchen

Szerbia–Anglia 0-1 (0-1). Gelsenkirchen, Arena AufSchalke, 48953 néző, labdarúgó-Európa-bajnokság, C csoport, 1. forduló, vezette: Daniele Orsato (olasz).

Szerbia: Rajkovics – Veljkovics, Milenkovics, Pavlovics – Zsivkovics (Birmancsevics, 74.), Sz. Milinkovics-Szavics, Gudelj (I. Ilics, a szünetben), Sz. Lukics (Jovics, 61.), Kosztics (Mladenovics, 43.) – Vlahovics, A. Mitrovics (Tadics, 61.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics.

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Alexander-Arnold (C. Callagher, 69.), Rice – Saka (Bowen, 76.), Bellingham (Mainoo, 86.), Foden – Kane. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate.

Gólszerző: Bellingham (13.).

13. perc: Walker indította Sakát a jobb oldalon, a szélső középre adott, a labda egy védőn felpattant, a nagy lendülettel érkező Bellingham pedig öt méterről, középről a kapuba fejelt (1-0).

77. perc: Bowen jobbról ívelte a labdát az ötösön belülre, Kane könnyedén tolta el Veljkovicsot, de négyméteres fejese Rajkovics közreműködésével a felső lécen csattant.

82. perc: Egy kifejelt labdával Vlahovics fordult kapura 22 méterről, a léc alá tartó lövést Pickford bravúrral tolta szögletre.

Nagy fölényben játszottak az első félidő első felében az előző Európa-bajnokságon ezüstérmes angolok, a szerbeknek csaknem hat percig nem volt pontos passzuk. Sokat támadott a szigetországi gárda, főleg a jobb oldalon vezetett veszélyes akciókat, Saka többször játszotta tisztára magát, vagy futott le jó kiugratással az alapvonalig és adott be középre. Egy ilyenből született meg az angol vezetés viszonylag hamar. A szerbek mintegy fél óra elteltével tudták rövidebb időszakokra megtartani a labdát – mert az angolok az előnyük birtokában kissé passzívvá váltak –, komoly veszélyt azonban nem jelentettek ellenfelük kapujára.

A második félidőt viszont sokkal aktívabban kezdte a szerb csapat, amely letámadással próbálkozott, ennek eredményeként ki tudott alakítani helyzetet. A folytatásban kiegyenlített játék zajlott a pályán, az angolok nem igazán pörögtek fel, a szerbek pedig - bár határozottabban futballoztak, mint az első félidőben - nem voltak célratörőek a kapu előtt, így nem is jöhetett össze az egyenlítés.

A labdarúgó Eb-k történetében Jude Bellingham lett a valaha volt legfiatalabb játékos, aki győztes gólt szerzett – írta az IFFHS hétfői összefoglalójában. A 20 évesen és 353 naposan pályára lépő Bellingham az első európai játékos, aki 21 éves kora előtt immár három nagy tornán (2021-es Eb, 2022-es vb, 2024-es Eb) is szóhoz jutott. SD