Egyre inkább beindulni látszik az átigazolási piac, naponta jönnek hírek a klubváltásokról. A Szombathelyi Haladás korábbi játékosai is kapósak, esetükben előny, hogy az ismert okok miatt szabadon igazolhatóak, tehát új klubjuknak nem kell fizetniük értük. Újabb két játékos távozott a zöld-fehérektől, Bolla Gergő Soroksárra, míg Katona István Kazincbarcikára igazolt.

Bolla sárga-feketébe öltözik Fotó: Soroksár SC



Bolla 2022 nyarán a szlovén Lendva együttesétől tért vissza Szombathelyre – korábban már futballozott a vasi vármegyeszékhelyen az Illés Akadémián nevelkedett futballista. Bolla a 2023/24-es szezonban 16-szor volt kezdő, négyszer csere és egy gólt is szerzett a bal oldali és belső védőként és akár középpályásként is bevethető játékos. A 24 esztendős labdarúgó most a Lipcsei Péter vezette, az előző bajnokságban a másodosztály 7. helyen végzett Soroksár SC-be igazolt.

Távozott Katona István is, a szombathelyi születésú, az Illés Akadémián pallérozódott csatár az NB II. 10. helyén zárt Kolorcity Kazincbarcika játékosa lett. A 17 éves futballista a 2023/24-es szezonban ötször kezdőként, hét alkalommal csereként lépett pályára és egy gólt szerzett. Pálfi Donát, Horváth Rajmund, Pintér Filip, Nyíri Vince, Rétyi Róbert és Vanja Zvekanov, valamint a kölcsönből Szegedre, illetve Rozsnyóra visszatérő Beronja Zoran és Kelemen Marko után tehát újabb két, az elmúlt szezonban még Hali-futballistának lett csapata. Sajtóhírek szerint a védő Ene Cornel pedig a Budapest Honvédhoz igazol.

Ugyan az utóbbi időben már nem a Szombathelyi Haladásban szereplő, de korábban zöld-fehérben futballozó Csilus Tamás és Csató Martin is klubot váltott. Csilus Kazincbarcikáról a Budapest Honvédba, míg Csató Martin Siófokról Békéscsabára szerződött.