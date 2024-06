Újabb távozója van az egyelőre nem tudni melyik osztályban rajthoz álló Szombathelyi Haladásnak. Télen Doktorics Áron (Vasas), Mario Lucas Simut (Fehérvár FC), Derekas Zoltán (Kecskemét) szerződött el, míg kedden újabb játékost jelentett be új klubja: a kapus Pálfi Donát - szabadon igazolható futballistaként - az NB I.-gyet az 5. helyen záró Debreceni VSC-hez írt alá.

Pálfi Donát távozott Szombathelyről

Fotó: Unger Tamás

A most 24 éves kapus 2022 nyarán igazolt a Haladáshoz, a magunk mögött hagyott bajnokságban pedig alapemberré is vált: 26 bajnokin védte a zöld-fehérek kapuját - jó teljesítményt nyújtott, több bravúrt is bemutatott. A Vasas elleni mérkőzésen például kivédte Tóth Milán tizenegyesét.

A Szombathelyi Haladás tulajdonosai egyébként csütörtökön 14 órakor taggyűlést tartanak.