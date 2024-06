Egyre inkább körvonalazódni látszik az SZKKA jövő évi, NB I.-es kerete, mellyel kapcsolatosan egy újabb bejelentést tett az egyesület. Meghosszabbította szerződését, így a következő szezonban is a vasi csapatot erősíti a korábbi magyar válogatott Dombi Luca. A korábban Békéscsabán, Győrben, Mosonmagyaróváron, Dunaújvárosban és Kisvárdán is szereplő, komoly NB I.-es rutinnal rendelkező beálló tavaly februárban igazolt Szombathelyre, ám az elmúlt időszakban két súlyos sérülés is hátráltatta. A klubnál abban bíznak, hogy hamarosan újra a pályán láthatják, hiszen nagy erőssége lehet az együttesnek az NB I.-ben.

– Nagyon örülök, hogy sikerült kiharcolni a feljutást az NB I-be. Ebben a szezonban több sérülés is hátráltatott és nem tudtam segíteni a csapatnak úgy, ahogy szerettem volna, de nagyon bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban. Remélem, hogy a következő szezonban is meg tudjuk mutatni, hogy mire képes ez a csapat, és minél előrébb végzünk a bajnokságban – mondta Dombi Luca.

– Ismerjük Luca képességeit, ezért is nagyon várjuk vissza a pályára. Biztos vagyok benne, hogy a harcos játékával és tapasztalatával óriási segítsége lesz a csapatunknak az NB I.-ben – jelezte Pődör Zoltán, az SZKKA első embere.