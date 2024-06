A körmendiek saját nevelésű irányítója 2022 februárjában tért haza Pécsről. A még mindig csak 26 éves kosaras tavaly november végén szenvedett szerencsétlen sérülést és hosszú hetekre kidőlt. Most a klubvezetés ismét bizalmat szavazott neki.

Doktor Péter (labdával)

Fotó: NS/Kovács Péter



Örülök, hogy sikerült újabb évekre megállapodni a csapattal, így jövőre is Körmend mezben játszhatok. Bízom benne, hogy szép eredményt fogunk tudni elérni az előttünk álló szezonban - nyilatkozta az Egis Körmend hivatalos közösségi oldalán Doktor Péter.

Az irányító újabb 2️ évre kötelezte el magát, így továbbra is Egis Körmend mezben pattogtat. Peti a hosszabb kihagytást követően újra megtalálta formáját, a piros-feketék utolsó 10 mérkőzésén már közel 20 percet átlagolt. Komoly szerep hárulhat a körmendiek saját nevelésű játékosára az ellőttünk álló szezonban.

- Nagyon örülök, hogy sikerült itthon tartani Petit - fogalmazott Forray Gábor vezetőedző. - Ismerem jól, egészen fiatal kora óta követem a pályafutását. Az U20-as válogatottban is én voltam az edzője. Elsősorban 1-es poszton számítok rá. Fizikálisan kell sokat erősödnie, ehhez meg fogja kapni a nyárra való programot. A dobás biztonságán is javítani kell, ami sok-sok gyakorlással fejleszthető, és elengedhetetlen ezen a poszton a döntéshozatal, a kiválasztás, amin sokat fogunk dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy olyan teljesítményre lesz képes, mint amit jósoltak neki a tehetsége alapján - bizakodott a Rába-partaik nemrég kinevezett új trénere.