Forray Gábor (akit a hazai kosárlabda társadalom csak “Fofó”-nak becéz) immáron 17. éve a magyar élvonalban tevékenykedik. Éveken keresztül az utánpótlás-válogatott, illetve 10 éven keresztül Stojan Ivković szövetségi kapitány munkáját segítette a magyar válogatott csapatánál. Ezáltal Ferencz Csaba - aki egyébként a következő szezonban is az Egis Körmend színeiben lép pályára - közelebbről is ismeri leendő vezetőedzőnket.

- Örülök neki, hogy Fofó csatlakozik a csapatunkhoz. Most egy olyan szezon következik, ami az újjáépítésről fog szólni, minden tekintetben. Ehhez tökéletes lesz Fofó személye, tíz éven keresztül dolgoztunk együtt a válogatottnál, egy nagyon felkészült edzőnek tartom és biztos vagyok benne, hogy segíteni tud a csapatnak, klubnak, jól fogunk tudni együtt dolgozni - fogalmazott Ferencz Csaba.

Fofó 2005-től 15 éven keresztül a kecskeméti kosárlabda sikereiért dolgozott, majd 2020-2021-es szezonban az Arconic-Alba Fehérvár csapatát irányította, akkor az alapszakasz az ötödik helyén végeztek. 2021 nyarán visszaigazolt Kecskemétre, ahol vezetése alatt a 2021-2022-es szezonban a Magyar Kupában bronzérmet szereztek, majd egészen az elődöntőig meneteltek a bajnokságban, ahol éppen a Körmend ellen mérkőztek meg a döntőbe jutásért. Nagy párharcban 3-2-re a piros-feketék jutottak tovább, a Kecskemét a negyedik helyen zárt. A 2022-2023-as szezonban a Magyar Kupában a legjobb négybe jutottak, illetve az alapszakasz hatodik helyén tudtak zárni. A 2023-2024-es idényben decemberben távozott a kecskeméti klub vezetőedzői posztjáról és scouterként folytatta munkásságát. 2007-2010-2011-ben utánpótlás, 2022-ben pedig felnőtt szinten az NSO év kosárlabdaedzője díjat kapta.

Forray Gábor

Fotó: Árvai Károly / Forrás: NS

Fofóval 3 éves kontraktust írt alá az Egis Körmend, amelynek fontos kitétele volt, hogy a teljesítményre vonatkozó feltételeket elfogadta. A vasi klub nem engedheti meg magának, hogy eredménytelensége esetén milliókat fizessen végkielégítésre, az edző ebben abszolút megértő volt és bízik önmagában, az elvégzett munkában és a csapatban annyira, hogy az erre vonatkozó feltételeket elfogadta. Hosszútávú koncepcióban gondolkodnak a klubnál, a szabályok változása miatt a fiatalok beépítése is kiemelkedő feladata lesz az edzőnek.