Lengyelország, Wolówban városa adott otthont a a IV. Memorial ShihanLeo Lipinski Karate and Kick Boxing For The Mayor Of Wolów Cup elnevezésű nyílt nemzetközi karateversenynek. A vasi, szombathelyi színeket a „Leo” Karate-do SE képviselte három fővel. A 12-13 éves korosztályban kata (formagyakorlat) versenyszámban Böndicz Balassa István és Bánhegyi Péter indult. A 12 fős mezőnyben Balassának nem sikerült az éremszerzés, Péter harmadik lett. Kumitéban (küzdelem) Péter négy győztes meccs után lett bajnok, míg Balassa a második helyen zárt. A 14-15 éveseknél Paksa Botond katában bronz-, míg kumitéban ezüstérmet szerzett. A folytatásban a „Leo” csapata két fővel Romániába utazik egy nemzetközi versenyre. TG