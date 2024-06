Anglia–Szlovénia (kedd, 21.00, C csoport, 3. forduló, Köln).

Két fordulót követően az angolok állnak az élen, de legutóbbi döntetlenjük miatt csak négy ponttal vezetik a tabellát. Ez éppen jól is jöhet a magyaroknak, akiknek az lenne kedvező, ha a csoport harmadik helyezettje két ponttal zárna. A szlovénoknak jelenleg éppen ennyiük van, egy motivált angol csapat pedig vélhetően nagyobb energiát mozgósít majd a győzelem érdekében, mint ha már meglenne számára a csoportelsőség. Az is igaz ugyanakkor, hogy a továbbjutáshoz döntetlen is elég lenne a számára. Az angol és a szlovén válogatott mindössze másodszor találkozik egymással nagy tornán. Ezt megelőzően, a 2010-es világbajnokság csoportkörében a szigetországiak 1-0-ra győztek. Az összes egymás elleni mérkőzést tekintve ötöt nyertek meg az angolok, egy döntetlen mellett.

Harry Kane és csapata Szlovénia ellen lép pályára. Fotó: MTI/EPA/Filip Singer





Dánia–Szerbia (kedd, 21.00, C csoport, 3. forduló, München).

A csoport másik mérkőzése, a szerb–dán összecsapás olyan értelemben nem befolyásolja a magyarok sorsát, hogy az egyik csapat mindenképpen, a másik viszont semmiképpen sem éri el a három pontot. Így amennyiben az angolok nyernének a szlovénok ellen, ennek a csoportnak a végkimenetele kedvezően alakulna az A csoportban három ponttal harmadik magyar válogatott számára. A dánok valamivel erősebbnek tűnnek a szerbeknél – ők a mérkőzés esélyesei. A szerbek nevekben erősek, játékban kevésbé.

A C csoport állása: 1. Anglia 4 pont, 2. Szlovénia 2, 3. Dánia 2, 4. Szerbia 1.