– Amióta a kosárlabdába belecsöppentem, akár gyermek fejjel, akár ellenfélként vagy csak semleges nézőként a TV előtt, mindig elfogott egy különleges érzés. Főleg a helyszínen valami megmagyarázhatatlan különös dolog kerített hatalmába, amikor úgy isten igazából rázendített a tábor. Áradt az egész csarnokból a szenvedély, a fanatizmus, a tűz, ami a lelátóról érkezett. Ez egy nagy tradíciójú klub, háromszoros bajnok, hétszeres kupagyőztes, számtalan legendás, ikonikus edzővel és játékossal. De nem akarok felsorolásba kezdeni, nehogy valakit kifelejtsek és megbántsak – kezdte ”székfoglalóját” az Egis Körmend új edzője, Forray Gábor.

Forray Gábor

Forrás: NS/Földi Imre

A tréner eddigi pályafutása során, mint vezetőedző közel 300 mérkőzésen vezette az NB I/A-ban az aktuális csapatát.

– Sokszor voltam itt ellenfélként, és mondhatom, mindig nagyon nehéz dolgom volt! Például 2022-ben a playoff-ban az elődöntő 5. meccsén, ahol egy labdán múlott, ki jut a fináléba, egyértelműen a hazai pálya előnye, a szurkolók segítsége volt a döntő faktor – fogalmazott a vezetőedző. – Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy most egy olyan kispadra ülhetek le, ahol előttem tősgyökeres körmendiek, mint Kristóf László, Patonay Imre vagy Fodor Péter értek el felejthetetlen sikereket, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Körmenden egy állandó tényező van, az pedig a szurkolótábor. Edzők, légiósok jönnek, mennek, a szurkolók, az ő fanatizmusuk, a csapat iránti rajongásuk marad. Tehát nekem olyan csapatot kell kialakítanom, amely méltó lesz a körmendi tradíciókhoz. Ezért minden nap, hétről-hétre kőkeményen kell dolgozni!

Forray Gábor hangsúlyozta, szeretné idén feledtetni a tavalyi év sikertelenségét, ugyanis Körmendre soha nem volt jellemző, hogy komolyan felmerüljön a kiesés lehetősége; nem fordulhat elő még egyszer, hogy az MTE-t megérintse a kiesés szele.

– Igyekszem a legjobb tudásomat adni, hogy a következő szezonban a csapat előre lépjen. A keret magyar magja nagyjából készen van, a légiósaink is nagy valószínűséggel fiatalok lesznek. Holnap egyikőjüket be is fogjuk jelenteni, úgy érzem, hogy az új szerkezetbe egy jól beilleszthető játékosról van szó. Talán kevesen tudják, de 10 évig másodedző és egyben utánpótlás-edző voltam, és különböző utánpótlás válogatottakat is vezettem. Ezalatt az idő alatt 6 bajnoki címet nyertünk, és sok későbbi első osztályú játékos került ki a kezeim közül. Mindig is a feladataim közé tartozott a fiatalok fejlesztése és menedzselése. A fiatalokat szeretni kell, fanatizálni, tanítani és bízni bennük, emellett rengeteget dolgozni velük. Itt most sok fiatal van, akik megmutathatják, mit is tudnak. Természetesen ingyen nem jár játékperc: mindenkinek be kell bizonyítania, hogy érdemes a játékpercekre, és ki kell harcolnia, hogy pályára kerüljenek! Azt gondolom, hogy nincs annál felemelőbb érzés, mint hogy az arra érdemes helyi fiatalok közül pályára kerüljenek azok, akik megdolgoztak érte! Egyáltalán nem félek ettől, sőt célul tűztem ki, hogy a fiatalok fejlődjenek.

Szeretnék egy dinamikus, agresszív, gyors kosárlabdát játszani, melynek az alapja a védekezés, a fegyelem és a rend. Nálam a kor nem számít! A keret tagja például a legenda, a kapitány Ferencz Csaba, és jövőre fel fogom hozni Bartik Zalánt, aki U16-os válogatott, és úgy gondolom, hogy ő egy nagyon szép jövő előtt áll.