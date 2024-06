A HVSE futsalcsapata új szakmai stábbal vágott neki a 2023/2024-es szezonnak - a spanyol sikeredző, Calvo Rodriguez Juan Ramon ugyanis három bajnoki cím és három kupagyőzelem után távozott Szombathelyről. A helyére érkezett az brazil Ferraz Conde Felipe, aki Csehországban sikert sikerre halmozott az FK Chrudim kispadján - vele tartott a szintén brazil másodedző, Philippi Alexandre is. A célok viszont nem változtak: a bajnokságban és a kupában is a címvédés volt a cél. Ami sikerült is, így a HVSE ma már négyszeres bajnok (2021, 2022, 2023, 2024) és ötszörös kupagyőztes (2018, 2020, 2022, 2023, 2024). Kétségtelen, a zöld-fehér gárda a magyar futsal újkori történetének sikercsapata!

- Új szakmai stábbal kezdtük a szezont, ennek megfelelően változott a stílusunk, új taktikai elemek kerültek be a játékunkba - idézte fel a szezon kezdetét Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsal szakágvezetője. - Kellett kis idő, mire a játékosok és a szakmai stáb tagjai megismerték egymást, míg a futballisták elsajátították az új taktikát, belelendültek az újfajta edzésmunkába. A bajnokság elején bár sorra nyertük a meccseket, még döcögött a gépezet - de aztán összeállt a kép. A terveknek megfelelően a csapat éppen a Bajnokok Ligája-szezon kezdetére lendült csúcsformába. És összességében jól is teljesítettünk a nemzetközi porondon: az első csoportkörből továbbjutottunk a 16 közé, ahol viszont már nem termett babér számunkra. De reális eredményt értünk el a zsinórban teljesített harmadik BL-szezonunkban, roppant erős ellenfeleink voltak. A BL után, ahogyan mindig, ismét következett egy kis visszaesés a teljesítményünkben, de aztán rendeztük a sorokat. Megnyertük a bajnokságban az alapszakaszat, a rájátszást, a Magyar Kupát, végül pedig a bajnoki döntőt. Főleg értékessé teszi a sikereinket, hogy a Haladásnál fellépő nehézségeket természetesen a futsal szakosztályunk is megérezte. A nehézségek ellenére a csapat nem engedett ki, nem tért le az útról, haladt tovább a céljai felé - a szakmai stáb remekül kezelte a helyzetet. Nem tagadom, voltak igazán nehéz pillanatok, de a csapat összezárt, és tisztességgel végig vitte a szezont - minden dicsértet megérdemelnek a játékosok, az edzők, minden stábtag! Az elmúlt években azért begyűjtöttünk néhány bajnoki címet, de én a mostani aranyérmet tartom a legértékesebbnek.