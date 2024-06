A HVSE vármegyei I.-es bajnokként, majd egy sikeres osztályozós párharc után jutott fel az NB III.-ba - Vas vármegyének hosszú idő után lett így ismét harmadosztályú futballcsapata. Újoncként egyetlen célt jelölhetett ki a klubvezetés: a bentmaradást. Szenczi Imre vezetőedző csapat egészen jó eredményekkel kezdte a szezont, aztán a lendület megtört, és éppen az utolsó őszi fordulókban süllyedt kieső helyre az együttes. A tavasz is hektikusra sikeredett, akadtak egészen bravúros eredmények, de fájdalmas, váratlan vereségek is – a kiegyensúlyozatlan teljesítmény pedig kieséshez vezetett.



– Azzal a céllal vágtunk neki a szezonnak, hogy belekukkantunk az NB III.-ba, a saját nevelésű fiataljaink tapasztalatot szereznek a magasabb szintű futballból, aztán majd meglátjuk, hogyan alakul a sorsunk – elevenítette fel a harmadosztályú szezon kezdetét Szenczi Imre, a Szombathelyi MÁV Haladás VSE futballcsapatának vezetőedzője. – Szinte változatlan, meglehetősen szűk kerettel, és nagyon fiatal csapattal kezdtük a szezont. Az ősz első fele nem alakult rosszul, aztán a sérülések, betegségek okozta létszámproblémák miatt elfogyott a csapat, elmaradtak a jó eredmények, és szerencsénk sem volt. A télen kértük a futball Kft. vezetőségét, hogy adjon át nekünk néhány olyan játékost az NB II.-es csapatból, akik kevesebb időt töltenek a pályán, akikre nem számít Aleksandar Jovic. De onnét nem érkezett segítség. A koncepciónk alapján pedig idegenből nem igazoltunk játékosokat, hanem még több sajátnevelésű fiatalunknak adtuk meg a lehetőséget, hogy NB-s felnőtt játékos lehessen. Ráadásul télen tovább gyengült, szűkült a keretünk, mivel Németh Milán és Tóth Bence is távozott a csapattól. Mindezek ellenére a tavaszi első fordulóban egy idegenbeli bravúr győzelemmel indítottunk. Ezután viszont már egyre több probléma ütötte fe a fejét az öltözőben – és az öltözőn kívül is... Az sem kedvezett, hogy kiemelt akadémiák, NB I-s csapatok második gárdái ellen kellet vívnunk a kiesés elleni harcunkat. Ezek az egyesületek ugynis a ki-ki mérkőzésekre komoly erősítést kaptak az első csapatuktól. A tavaszi szereplésünk elég hektikusra sikerült. Fájó vereségek mellett, győzelmeket is szállítottunk. Rengeteg pontot szórtunk el. Nagyon fájó a kiesés annak ellenére, hogy a bajnokság előtt sem neveztük volna tragédiának, ha így történik. Közben a szombathelyi labdarúgás katasztrófális állapotba került, így az a kis reménysugár, az NB III.-as tagság is elveszett – amit ez a csapat és a szurkolók megérdemeltek volna. A rengeteg nehézség ellenére bőven meg volt az esélyünk, hogy továbbra is harmadosztályú csapatunk legyen. A játékunk minősége és a helyzeteink száma alapján több pontot érdemeltünk volna – de nem igazán volt szerencsénk, és rutintalanok is voltunk. A játékosokat csak dicsérni tudom: jól álltak bele a munkába, a meccseken is megtettek mindent, próbálták függetleníteni magukat a klubnál kialakult helyzettől.