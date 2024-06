A Haladás legendás futballistája, Halmosi Zoltán 1967 és 1981 között 306 bajnoki mérkőzésen szerepelt zöld-fehérben és 19 gólt szerzett, míg a magyar válogatottban 11-szer lépett pályára és egy gólt jegyzett – az Írország (4-0) ellen világbajnoki selejtezőn talált be az egykori kiváló középpályás. Halmosi nap mint nap nézi a németországi labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit – természetesen kiemelt figyelemmel követi a magyar válogatott találkozóit.

Halmosi Zoltán (balról a második) elégedett az Eb-vel. Fotó: Unger Tamás



– Az Európa-bajnokság előtt úgy voltam vele, ha pontot tudunk szerezni, az már jó eredménynek számít – mondta Halmosi Zoltán. – Hogy mire alapoztam ezt? A német válogatottat minden poszton kiváló játékosok alkotják, bombaerősek és a svájciak is remek futballistákat tudhatnak soraikban. A skót válogatottat nem ismertem annyira, így ellenük számoltam ponttal, esetleg pontokkal. Nos, bejött a számításom, hiszen Skóciát legyőztük, a másik két csapattól sajnos kikaptunk. Ami a skótok elleni meccset illeti, ugyan az első félidőben nem volt helyzetünk, de a másodikban, a hajrában Szoboszlainak, Csobothnak is ziccere volt, szerencsére utóbbi játékos a kapufája után megszerezte a győztes gólt. Bevallom, Csoboth kapufája után – ami egyébként jó lövés volt, de ilyen a futball – azt hittem, több ziccerünk nem lesz – örülök, hogy lett még egy dobásunk! Ikszes meccs volt, de megérdemelten nyertünk, büszke vagyok a magyar válogatottra! Sallai játéka nagyon tetszett, de Szoboszlai, Schäfer, Orbán, Dárdai és Varga Barnabás is jól játszott – őket soha nem hagynám ki, rájuk kell építeni a csapatot. Szegény Szalai Attilának nem megy a játék, bevallom, félek, amikor nála van a labda. Egyébként Svájc ellen korábban bátortalanul futballoztunk, ráadásul hátul nagy hibákat követtünk el. A németek ellen már sokkal jobban ment a játék és bár a németek első gólja előtt Orbánnal szemben szabálytalankodtak, ha nem adják meg a gólt, akkor is kikapunk. Tetszik az Eb, jó meccsek vannak, a spanyolok, a németek, az olaszok, a portugálok, a franciák, a hollandok kiemelkednek a mezőnyből, a végső győztes pedig szerintem a német, francia, spanyol hármasból kerül ki.