Ismét egy kieséses rendszerű szupersprint távú versenyen vett részt a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub sportolója, Hóbor Zalán. Az ausztriai Kitzbühelben rendezett Európa Kupa futamon a táv valamivel hosszabb volt a két héttel ezelőtti Európa Kupa-versenynél - ezúttal 500 méter úszás, 11,2 kilométer kerékpár, 3 kilométer futás várt a résztvevőkre.

Gyönyörű környezetben versenyzett Hóbor Zalán Fotó: Kőszegi Triatlon és Úszó Klub

Az első nap Hóbor Zalán az első előfutamba került, mint utóbb kiderült: elég erős futamot kaptak az itt indulók. Zalán az úszáson hamar az élre állt és a legjobb úszóidővel jött ki a vízből egy ausztrál versenyzővel a háta mögött. A kerékpáron ketten próbálták megőrizni az úszáson gyűjtött kis -10-12 másodperces- előnyüket. Az üldözők először nyolcan, majd hatan összeérve 14 fővel üldözték őket. A futáson az üldözők az olimpiai ezüstérmes Alex Yee-vel az élen utolérték őket, de ekkorra már kissé szétszakadozott a sor. Végül Zalán a 6. helyen kvalifikálta magát a másnapi döntőbe úgy, hogy a következő két előfutamból mindössze egy versenyző ért be jobb idővel nála. Az időjárás ekkor még kegyes volt a versenyzőkhöz és a beígért eső elmaradt. Másnap este viszont a döntő idejére már eleredt az eső. Zalán most is jó rajtot vett és az úszáson az élre állva diktálta az iramot.

Forrás: VN

Végül a második helyen jött ki a vízből, majd jó váltás után elsőnek szállt fel a kerékpárra - a 30 fős mezőny két részre szakadt. A négykörös kerékpár felétől már szakadt az eső, de szerencsére bukás nem történt. A 12 fős első bólyt mindössze 10-12 másodperces lemaradással követte az üldöző 18 versenyző. A kerékpárról mindössze 8-10 másodperc különbséggel szálltak le. Zalán ismét jól váltott és a második-harmadik helyen ment ki a sorban az utolsó számra. Alex Yee most is hamar a mezőny élére állt. Hárman-négyen kissé el tudtak szakadni a mezőnytől, de az őket követő hat-nyolc versenyző között ott futott Zalán is. A kőszegiek versenyzője végül nagyon szoros befutóban az előkelő 8. helyet szerezte meg.