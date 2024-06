Labdarúgó EB 1 órája

Horrorsérülés: Griezmann, Cole Palmer és francia válogatott is üzent Varga Barnabásnak

A Magyar Labdarúgó-szövetség éjjeli közlése szerint a magyar labdarúgó-válogatott támadójának, Varga Barnabásnak az arcában több csont is eltört és agyrázkódást is szenvedett, miután a Skócia elleni Európa-bajnoki mérkőzésen ütközött Angus Gunn-nal. A magyar csatárnak üzent Antoine Griezmann, Cole Palmer és a francia válogatott is - írja az NSO.

Mint ismert, horrorisztikus jelenetek játszódtak le az A-csoport 3. fordulójában rendezett Skócia–Magyarország mérkőzésen, amikor egy szabadrúgásnál középen Varga Barnabás ütközött a skótok kapusával, Angus Gunn-nal, majd mozdulatlanul terült el a földön, s rögtön látszott, hogy nagy a baj, ezért társai eltakarták őt. Az FTC csatárának az MLSZ közlése szerint stabil az állapota, arcában több csont is eltört, s agyrázkódást szenvedett, így nagy valószínűséggel műtét vár rá, s az éjszakát a stuttgarti kórházban töltötte - olvasható az nso.hu-n. Sokon üzentek Varga Barnabásnak

Varga Barnabásnak rengetegen üzentek a közösségi médiában. A Chelsea támadója, Cole Palmer A francia válogatott Antoine Griezmann







