Mint az ismeretes, Toni Kroos hivatalosan is bejelentette, hogy 34 évesen az Európa-bajnokság után hivatalosan is felhagy a profi futballal. Ez azt is jelenti, hogy a világ egyik legjobb középpályásának a Bajnokok Ligája döntője lesz az utolsó hivatalos tétmérkőzése a Real Madrid színeiben, aztán következik a nyári kontinenstorna a német válogatottal, majd pedig a visszavonulás. Utóbbit Király Gábor már átélte, így pontosan ismeri, hogy mit érezhet most Kroos, akivel egyébként a Leverkusenben csapattársak is voltak még 2009-ben, amikor az ifjú Toni még csak bontogatta a szárnyait. Hivatalos Instagram-oldalán egy régi közös fotóval és néhány sorral reagált Kroos bejelentésére a 108-szoros magyar válogatott kapus.

- Leverkusenba együtt érkeztünk és fiatal játékosként a hozzáállásod és a tehetséged egy nagyszerű karrier jővőjét mutatta. Lám ilyen gyors a futball élet. De a történelembe sokszor beírtad magad és ezzel példaképpé váltál a fiatalok számára. Gratulálok Toni a csodálatos karrieredhez és sok sikert kívánok a további kihívásaidhoz! - írja a bejegyzésben Király.