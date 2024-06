Igazi futballünnep zajlott az Illés Akadémián: több száz szülő, hozzátartozó és érdeklődő érkezett öt országból, hiszen az U11-es együttesek számára rendezett Kulcsár Ferenc emléktornán a rendező Magyarország mellett Ausztria, Románia, Szlovákia és Szlovénia is képviseltette magát. A húsz csapatot négy, ötös csoportba sorsolták a szervezők. Vármegyénket a rendező Illés Akadémia mellett a Haladás VSE és a Lurkó UFC képviselte. Az Illés Akadémia az A csoportban az Újpestet és a felvidéki Révkomárom (KFC Komárno) együttesét 2-0-ra, a Veszprémi FC USE csapatát 3-0-ra győzte le. A somorjaiak (FC STK 1914 Samorín) elleni találkozón nem született gól, így csoportelsőként léptek tovább a zöld-fehérek. A legjobb nyolc közé jutásért vívott meccsen az Ajkát 1-0-ra verte az Illés Akadémia, csakúgy mint a negyeddöntőben a Fehérvár FC-t (1-0). Az elődöntőben viszont az osztrák Sturm Graz 3-1-re legyőzte a vasiakat, akik a bronzmeccsen vigasztalódtak, ahol az Aradot 1-0-ra legyőzték a szombathelyiek - így a rendező együttes a harmadik helyen zárta a tornát. Ami a másik két vasit illeti, a Haladás VSE a B csoportban a csoportmeccseken a Fehérvárral és az Araddal 0-0-ra végzett, a Sturm Graztól 2-1-re kikapott, a Pápát 5-0-ra verte - így csoportjában a negyedik helyen végzett. A helyosztókon a Spartak Trnavától 1-0-ra, a Jaz Gu Südtől 3-0-ra kaptak ki a zöld-fehérek, a Pécset 2-1-re legyőzték, az NS Murától - a 13.-14, helyért vívott összecsapáson - 2-0-ra alulmaradtak, így a torna 14. helyén végeztek. A Lurkó UFC - a C csoportban - a csoportmeccsek során a Flyeralarm Admirától 7-0-ra, a Pécsi MFC-től 2-1-re, a Spartak Trnvától 5-1-re kapott ki, a Murát 1-0-ra legyőzte - csoportjában az 5. helyen zárt. Mivel csoportutolsóként végzett, így több meccset nem is játszott a tornán.

Illés Akadémia futballistája, Novák Benett ezúttal is jó teljesítményt nyújtott Fotó: Illés Akadémia

Az Illés Akadémia harmadik helyezett csapata: Hende Noel, Mayer Dominik, Novák Benett, Tóth Dávid, Rajos Ádin, Papp Olivér, Molnár Bálint, Kalmár Kornél, Dávid Marcell, Németh Botond, Sömenek Bálint, Tombor Ádám. Edző: Joó Bálint.

A csoportkörben kiválóan működött a játékunk. Labdaszerzésben és labdabirtoklásban is kellően agresszívek voltunk. Mindez kreativitással is párosult, összességében jól játszottunk. A védekezésünk egyéni és csapatszinten is rendben volt, ezt tökéletesen mutatja, hogy a nyolc találkozóból hétszer megőriztük hálónkat a góltól! Az egyenes kiesés szakaszban szoros, éles meccseket játszottunk. Itt is tudtunk dominálni, ami a torna harmadik helyéhez volt ma elegendő. A mai szereplésünk méltó befejezése volt az idei szezonunknak! Nagyon büszke vagyok a srácokra, gratulálok nekik a fejlődésükhöz és a szereplésükhöz - értékelt Joó Bálint.