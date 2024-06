A hagyományos erőpróbának a Haladás Sportcsarnok adott otthont az elmúlt hétvégén. A szombathelyi székhellyel működő a Magyar Inter-Crosse Egyesület által rendezett két napos erőróbán két magyar (Bad Boys, Overkill), három cseh, egy osztrák és egy szlovák csapat lépett pályára – mindenki játszott mindenkivel.

Végeredmény: 1. Warriors (cseh), 2. Ontario (cseh), 3. Pampuch (szlovák), 4. Ewoks (osztrák), 5. Overkill (magyar), 6. Bad Boys (magyar), 7. Valecnici (cseh).

Két magyar – szombathelyi – játékos is különdíjban részesült: Kustán Tamás lett a legjobb kapus, míg Zsigmond Balázs a legjobb magyar játékos.

– Remekül sikerült a torna, népes mezőny jött jött össze, ráadásul a színvonal és a hangulat is rendben volt, kedvező visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől – összegzett Szakály Ferenc főszervező. – És a két haza csapat is helytállt. Októberben Bécsben, majd decemberben Prágában veszünk részt egy inter-crosse tornán – megpróbáljuk ott is méltóképpen képviselni Szombathely színeit.