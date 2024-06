Albánia – Azerbajdzsán 3-1 (1-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 700 néző, felkészülési labdarúgó-mérkőzése, vezette: Káprály M.

Albánia: Strakosha – Hysaj, Ajeti (Ismajli, 78.), Djimsiti (Mihaj, 46.), Mitaj (Aliji, 46.) – Asllani (Hoxha, 46.), Ramadani, Bajrami – Asani, Broja (Mnaj, 46.), Seferi (Laci, 61.). Szövetségi kapitány: Sylvinho.

Azerbajdzsán: Mahammadallyev – Mammadov (Aliyev, 46.), Hüseynov, Mustafazade, Jafarguliyev – Makhmudov (Mustafalev, 69.), Diniyev (Jamalov, 46.), Isaev – Bayramov (Isgandarli, 63.), Emreli (Gurbanli, 78.), Sheydaev (Nuriyev, 69.). Szövetségi kapitány: Asadov Arif.

Gólszerzők: Bajrami (12.), Manaj (81.), Laci (88.), ill. Gurbanli (90.).

A fanatikus albán szurkolóknak köszönhetően remek hangulatban kezdődött a meccs. A „hazaiaknál” volt többet a labda – de csak meddő mezőnyfölényre futotta. A percek múlásával fokozódott az albán nyomás – a hálás szurkolók pedig minden egyes jó passzt, sikeres becsúszást alaposan megünnepeltek. Hát még a gólt! Középpályás labdaszerzés, rövid vágta után az akció végén az olasz első ligás Sassuolo futballistája, Bajrami lőtte ki 17 méterről a kapu jobb oldalát (1-0) – szép találattal szerzett vezetést Albánia. Válaszként Azerbajdzsán feljebb tolta védekezését, amivel meg is lepte ellenfelét. Így a folytatásban már kósza azeri helyzeteket is láthatott a közönség – a közben rázendítő esőben. De továbbra is az albánok diktálták a tempót – labdaszerzések után villámgyorsan mentek át támadásba.

Fordulás – és a sok csere – után megtört a játék ritmusa, kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Sőt, Azerbajdzsán közel járt az egyenlítéshez. Albánia megszállta saját térfelét, próbált kontrázni. Vélhetően ez a stílus, taktika jellemzi majd az Eb-n is, ahol a (halál)csoportban Horvátország, Spanyolország és Olaszország lesz az ellenfele… De az azeriek sorban dolgozták, és hagyták ki a helyzeteket. A 80. percben dőlt el a mérkőzés sorsa, amikor egy szépen végigvitt albán kontra végén a balról belőtt passzra középen érkezett a török Sivasspor gólerős futballistája, Manaj, és estében sodorta a kapuba a labdát, úgy, hogy a játékszer egy menteni igyekvő védőn is megpattant (2-0). A hajrában nagy rohamokat vezetett Azerbajdzsán a szépítő gólért, de az albán kapus nagyokat védett. És ahogyan ilyenkor lenni szokott, érkezett egy újabb albán kontra, aminket a végén a Sparta Praha középpályása, a támadáshoz felérő Laci higgadt cselek után ágyúzott az azeri kapuba (3-0). De egy pontrúgás után csak összejött a nagyon megérdemelt azeri találat (3-1).

Az albán szurkolók nagyot ünnepeltek a meccs után, és szorgalmasan gyűjtötték a válogatott-mezeket.