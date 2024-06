Kiss Norbert az idei sorozatban eddig nem talált legyőzőre, Olaszországban és Csehországban is megnyerte mind a négy futamot - amivel sporttörténelmet írt, ugyanis még nem volt példa arra, hogy valaki nyolc versenyből nyolcat nyerjen. Sőt, a szombathelyi pilóta az edzéseken is a leggyorsabbnak bizonyult, így megállíthatatlan volt mind Misanóban, mind a Slovakia Ringen. Jochen Hahn a legutóbbi edzésen kicsit megközelítette, de a rutinos német a futamokon már nem tudta megszorongatni. Szlovákiában az egyik futamon pedig technikai nehézségei akadtak, kuplung nélkül kellett váltania, de így is győzni tudott.

Összetettben a Révész Racing versenyzője 120 ponttal vezet, a második helyen álló Hahn 87, a harmadik német Sascha Lenz 73 pontot szerzett eddig.

A következő helyszín Zolder – a 4 km hosszú aszfaltcsíkot 11 kanyar színesíti, nehezíti. Hűvösebb időjárás várható Belgiumban, az előrejelzések szerint 20 fok körül lesz a hőmérséklet, és szombatra esőt is jósolnak, ami nehezítheti a csapatok dolgát. A szabadedzés pénteken elkezdődik. Szombaton a kvalifikációt követően az első futam 14 órakor rajtol, a második 16.40-kor. Vasárnap is két verseny vár a pilótákra, előbb 14.45-kor, majd 16.45-kor.

– Nem ígérhetem, hogy ismét megnyerjük mind a négy futamot, de nyilván megpróbájuk, hiszen mindig a maximumra törekszünk – mondta Kiss Norbert. – Az autó jól működik, a csapat folyamatosan tökéletes munkát végez – okkal lehetek tehát bizakodó. Ám Zolder veszélyes pálya, az egyik legnehezebb a versenynaptárban – szűk, keskeny kanyarokkal. Ezért ésszerű kockázatvállalással fogunk versenyezni!