A szezonnyitó olaszországi versenyhétvégén mind a négy futamon a Révész Racing ötszörös Európa-bajnok szombathelyi pilótáját, Kiss Norbertet intette le elsőként a kockás zászló. A címvédő pedig Szlovákiában sem lassított!

A szombati időmérőn ismét a leggyorsabb volt - igaz, német Jochen Hahn közel volt hozzá. A versenyen viszont már nagy volt a különbség. Az első helyről rajtoló Kiss Norbert remekül jött el a start után, az élre állt, és folyamatosan növelte a távolságot egyik legfőbb riválisával szemben. Csaták a középmezőnyben zajlottak, a Révész Racing pilótáját senki nem fenyegette, így több mint 6 másodperc előnnyel győzött Hahn és a spanyol Albacete előtt.

- Az első rajthely megszerzése mindig fontos, ez ismét sikerült. A versenyen az első kanyarhoz egyszerre érkeztünk, de kívül tudtam tartani Hahnt, majd folyamatosan növeltem az előnyömet. Ez a pálya nagyon gumigyilkos, mert sok a hosszú gyors kanyar, ezért próbáltam óvni őket. A végén szándékosan lassítottam, hogy vigyázzak a gimukra. Jól sikerült az első futam, örülök a győzelemnek – értékelt a leintés után Kiss Norbert.

A nap második versenyén, a fordított rajtrácsos futamon a 8. helyről rajtolhatott a szombathelyi pilóta, de már az első körben három helyet javított. Féltávnál már Halm mögött a második helyen haladt, majd három körrel a vége előtt a német versenyzőt is megelőzve az élre állt. Ettől kezdve folyamatosan növelve előnyét megnyerte ezt a futamot is - bár az utolsó körökben kuplungproblémája volt. Kiss Norbert továbbra is százszázalékos idén, hat versenyből hatot nyerve vezeti a bajnokságot!

- A verseny végén voltak gondok a kuplunggal, ezért nehéz volt váltani, vasárnapra megjavítjuk az autót. Jó verseny volt, a pálya közepén van egy szakasz, ahol ha megfelelő távolságban vagy és jó időben fékezel, akkor remekül lehet előzni. Ez most is sikerült, ami a szurkolóknak is látványos. Remek versenynap van a hátunk mögött – összezett az Eb-címvédő.

És vasárnap sem változott a "forgatókönyv": Kiss Norbert azok után, hogy szombaton mindkét versenyt megnyerte, vasárnap is parádézott! A címvédő szombathelyi pilóta az időmérőn fél másodperccel volt jobb a második Hahn-nál, ezúttal is megszerezte az első rajthelyet. A vasárnapi első versenyen remekül jött el a start után, rögtön az élre állt, és végig vezetve magabiztosan nyert. A második helyen Hahn, a harmadikon a szintén német Lenz ért célba.