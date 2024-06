A szezonnyitó olaszországi négy futamgyőzelem után Szlovákiában is min d a négy futamot megnyerte a FIA kamionos Európa-bajnokságon a Révész Racing szombathelyi pilótája, Kiss Norbert - ezzel sporttörténelmet írt!

A Slovakia Ringen vasárnap is folytatódott a 2024-es kamionos Európa-bajnokság. A Révész Racing ötszörös Európa-bajnok versenyzője, Kiss Norbert azok után, hogy szombaton mindkét versenyt megnyerte, vasárnap is a leggyorsabbnak bizonyult. A címvédő szombathelyi pilóta az időmérőn fél másodperccel volt jobb a második német Hahn-nál, és ezúttal is megszerezte az első rajthelyet. A vasárnapi első versenyen Kiss Norbert remekül jött el a start után, rögtön az élre állt, és végig magabiztosan haladva megnyerte a futamot. A második helyen Hahn, a harmadikon a szintén német Lenz ért célba.

- Ismét jól sikerült a rajt. Lenz próbált támadni a harmadik pozícióból, de inkább Hahn-nak kellett védekeznie, ez pedig adott nekem némi előnyt. A folytatásban vigyáztam a gumikra, és remekül ment az autó. A pénteki szabadedzéshez képest módosítottunk a beállításon, sokkal jobb lett az egyensúly, amit köszönök a csapatnak – értékelt a leintés után Kiss Norbert.

A nap második versenyén, a fordított rajtrácsos futamon a 8. helyről rajtolhatott a szombathelyi pilóta, és azonnal két helyet javított, a folytatásban fokozatosan javított a pozícióján, az élre állt, meglépett a többiektől, végül megnyerte a második futamot is.

- Igazi csapatmunka a hétvégi újabb négy győzelem, amivel sporttörténelmet írtunk, mert korábban még senkinek sem sikerült az első két versenyen minden futamot megnyernie. Nagy köszönettel tartozom a Révész Racing-nek, remek autót vezethettem most is. Próbáltam türelmes maradni a versenyen, megvárni a tiszta előzési lehetőségeket, nem akartam feleslegesen kockáztatni, és sikerült ilyen remek eredményt elérni. Büszke vagyok az eddigi eredményeinkre – mondta Kiss Norbert.

Tehár a szombathelyi pilóta a második versenyhétvégén is százszázalékos maradt, és az idei szezonban nyolc futamból nyolcat nyert meg, így maximális pontszámmal vezet összetettben!