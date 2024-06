Most hétvégén, szombaton és vasárnap a második versenyhétvégével folytatódik a 2024-es kamion Európa-bajnokság - bíztató, hogy Kiss Norbert nagy formának örvend.

A Révész Racing ötszörös Európa-bajnok, címvédő szombathelyi pilótája Kiss Norbert remekül kezdte a szezont, mind a négy (!) futamot megnyerte az olaszországi szezonnyitón Misanóban - aki természetesen a Slovakia Ringen is szeretne győzni. Mivel idén Magyarországon nem lesz futam, így a magyar szurkolóknak ez a legközelebbi helyszín, hogy élőben láthassák Kiss Norbertet versenykörülmények között, és várhatóan sokan buzdítják majd a címvédőt. A Slovakia Ring a pozsonyi repülőtértől 30 kilométerre, Dunaszerdahelytől mindössze 10 kilométerre, Diósförgepatonyban található.

- Nagyon hálás vagyok a csapatnak mert Misanóban remekül működött az autó. Sikerült jól eltalálni a beállításokat, a futamokon magabiztosan mentünk. Egy jó szezonkezdés után Szlovákiában is hasonlóan szeretnénk folytatni, remélem sokan szurkolnak majd nekünk a helyszínen - mondta Kiss Norbert.

Forrás: Révész Racing

Kiss Norbert riválisa ezúttal is Jochen Hahn lehet, aki már az első futamon is jelezte, hogy ő is nagyon gyors. De Lenz, Albacete és Halm is okozhat meglepetést. Érdekesség, hogy a szombathelyi pilóta tavaly mind a négy futamot behúzta a Slovakia Ringen - nem semmi szezonnyitány lenne, ha Olaszország után Szlovákiában is négyszer állhatna a dobogó legmagasabb fokára!

A pálya 5922 méter hosszú, és 14 kanyar tarkítja. Pénteken rendezik a szabadedzéseket, majd szombaton délelőtt jön az első kvalifikáció, 13.25-től és 16.30-tól pedig a két futam. Vasárnap újabb két versenyt tartanak, 12.55-kor és 16.00-kor rajtol el a mezőny. Az Arena 4 televíziós csatorna a tervek szerint élőben közvetíti a hétvégi futamokat.