Olaszország (Misano) és Szlovákia (Slovakia Ring) után Belgiumban, Zolderben folytatódott a 2024-es kamion Európa-bajnokság. A Révész Racing ötször Európa-bajnok szombathelyi pilótája, Kiss Norbert pedig ismét parádés teljesítményt. A szombati időmérőn "természetesen" ismét a leggyorsabb volt szombaton - mindt idén mindig -, és ismét az első starthelyről indulhatott.

A szombati első futamon ugyan a spanyol Albacete szorongatta a rajtnál, de a címvédő visszaverte a támadást, és megőrizte első helyét. Ettől kezdve folyamatosan növelte előnyét, végül rajt-cél győzelmet aratott. Mögötte Albacete a második, a német Jochen Hahn a harmadik helyen ért célba.

- Gyorsak voltunk az első pillanattól kezdve, már a pénteki esős szabadedzésen, és szombaton a száraz pályán rendezett időmérőn is. A futamon a rajt jól sikerült, eljöttem elsőként, és az első kanyar után sikerült megtartani a pozíciómat, majd fokozatosan elhúzni a többiektől. Újabb fontos győzelmet arattunk – mondta Kiss Norbert a leintés után.

A szombati nap második versenyén, a fordított rajtrácsos futamon a 8. helyről indulhatott a Révész Racing pilótája. Két kör alatt négy pozíciót javított, majd egy előzésnél át kellett vágni az egyik sikánt - 5 másodperces büntetést kapott a manőverért. De folyamatosan lépkedett előre, majd az élre állt. A büntetés miatt komoly tempót diktált, melyet senki nem tudott tartani, végül Norbi 10 másodperc előnnyel győzött Jochen Hahn előtt, ami azt jelentetti, hogy az idei 10 futamból 10-et nyert meg!

- Nagyon erősek vagyunk, ezt most is bizonyítottuk. A többiek többször is hibáztak előttem, ez megkönnyítette helyenként az előzést, de nagyon jó volt az autó, és örülök, hogy a 10. futamot is megnyertük idén – mondta Kiss Norbert.

Folytatás vasárnap, amikor újabb két verseny következik.