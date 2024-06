A címvédő Kiss Norbert parádés teljesítménnyel nyitotta a 2024-es szezont: mind a négy futamot megnyerte Olaszországban, Misano pályáján. A FIA kamionos Eb második versenyhétvégéjének most szombaton és vasárnap Szlovákia, a Slovakia Ring ad otthont (az aszfaltcsík pozsonyi repülőtértől 30 kilométerre, Dunaszerdahelytől mindössze 10 kilométerre, Diósförgepatonyban található). Mivel a Hungaroring az idei versenynaptárban sem szerepel, tulajdonképpen a szlovákiai verseny tekinthető Norbi hazai pályájának, ugyanis rendre sok magyar szurkoló látogat ki a Slovakia Ringre – vélhetően ez idén is így lesz. Norbi útban Szlovákia felé azért beiktatott egy kis szombathelyi kitérőt, meglátogatta szüleit és a keresztanyját.

Kiss Norbi úton a Slovakia Ringre hazalátogatott Szombathelyre, a Fő téren találkoztunk vele és menyasszonyával

Fotó: Unger Tamás

– Hát az olaszországi szezonnyitó tényleg jól sikerült – mondta Kiss Norbert, aki Szombathely Fő terén állt lapunk rendelkezésére. – Sokat dolgoztunk a télen, tudtam, hogy erősek vagyunk – de azért négyből négy futamot nagyon ritkán nyer meg az ember, a legmerészebb álmaimat is felülmúltuk. Ráadásul még a régi kamionnal versenyeztünk. A szezonnyitó mindig lutri, nem lehet tudni, hogy az ellenfelek milyen újításokkal, fejlesztésekkel állnak elő – és hát mindenki nagyon fogadkozott, hogy idén legyőz minket. A verseny végén azért láttam a legfőbb riválisok arcán a csalódottságot. Máris vezetjük a bajnokságot, bizonyítottuk magunknak, hogy jók vagyunk – és bizonyítottunk az ellenfeleknek is! Jó irányba haladunk, bizakodva várhatjuk a szezon folytatását.

– A szlovákiai versenyhétvégére azért négy futamgyőzelmet nem ígérek, de ezért meg fogok próbálkozni ismét a bravúrral! – folytatta nevetve Kiss Norbert. – Nagyon szeretek Szlovákiában versenyezni, ugyanis rengeteg a magyar szurkoló – a szlovákiai magyarok, és a Magyarországról kilátogató drukkerek támogatását is élvezem. Felemelő érzés ilyen hangulatban, ilyen körülmények között a volán mögött ülni. Nagyon jó a pálya, a szurkolók számára szinte teljes egészében belátható. Azt megígérem, mindent el fogok követni, hogy boldoggá tegyem a magyar szurkolókat. És azt pedig már csak halkan teszem hozzá, hogy tavaly mind a négy futamot behúztuk itt! Természetesen a csapat, amely mögöttem áll nagyon erős szakmailag, és nagyon jó közösséget alkot. Nekik nem győzök köszönetet mondani – ezt most is megteszem!