Ivana Djatevska személyében újabb fiatal tehetség folytatja pályafutását Szombathelyen. A beálló a fiatal kora ellenére komoly nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik: végigjárta az észak-macedón korosztályos válogatottakat, a felnőttekkel pedig a 2022-es Európa-bajnokságon is szerepelt. Új játékosunk számára a magyar NB I. sem ismeretlen, hiszen tavaly december óta Kisvárdán szerepelt, korábban hazájában a Cair Szkopje, valamint a Vardar Szkopje együttesében is kézilabdázott.

Ivana Djatevska

Forrás: SZKKA

– Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a csapat tagja lehetek. Mindig készen állok az új fejezetekre és az új kihívásokra, ezért is mondtam igent erre az átigazolásra. Az SZKKA egy nagyon fiatal, szép jövő előtt álló csapat, amely most jutott fel újra az NB I.-be. Szeretem a kihívásokat és szeretném a legjobbamat nyújtani a mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy nagy győzelmeket arathatunk és mindenképp meg akarjuk mutatni, hogy fel tudjuk venni a versenyt azokkal a csapatokkal, akik már hosszabb ideje a ligában vannak. A lányok eddig is nagyon keményen dolgoztak. Remélem, hogy gyorsan be tudok illeszkedni és együtt nagyszerű eredményeket fogunk elérni. Nagyon várom már a következő szezont, úgy gondolom, hogy nagyon sikeres lesz számomra és az egész csapat számára is – nyilatkozta az SZKKA honlapjának a klub legújabb igazolása, a 21 éves Ivana Djatevska.