Új bajnokot avattak a 16. városi páros lábteniszbajnokságon, a Csőre Bútor Kupán.

A vároi páros lábteniszbajnoksággal elrajtolt a Szombathely 16. nyári szabadidősportos rendezvénysoroza - a Sport és Ifjúsági Iroda, valamint a Szabadidősport Szombathely rendezésében, Varga Jenő ötletgazda, főszervező irányításával.

A verseny előtt Varga Jenő a tavalyi év legeredményesebb városi lábtenisz és teqball versenyzőinek adott át az elismerő érmeket. Lábteniszben az ötszörös városi bajnok Varga Roland és Varga Attila, míg teqballban Dezamits Dominik lett az év legjobbja.

Az idei lábteniszbajnokságon a felnőttek mellett a + 45-ös korosztályt képvielő szeniorok is megküzdhettek a Csőre Bútor Kupáért - a szenior versenyzők más választott párral a nyílt korosztályban is indulhattak. Mind a két korcsoportban óriási küzdelmek zajlottak, de végig baráti hangulatban. A verseny legnagyobb kérdése az volt, hogy meg lehet-e állítani a zsinórban hatodik bajknoki címéért hajtó Varga testvérpárt? Nos, a Zoufel-Herczeg kettő véget vetett a Varga terstvérek "uralkodásának"! A verseny rangjáét Kiss Csaba a Tófürdő örökös bajnoka, Neizer Péter és Böndicz Csaba négyszeres bajnokok is elindultak a versenyen.

Talán ez az év hozta a legnagyobb versengést a dobogós helyeket mind a két korcsoportban, illetve a rájátszásban a dobogóra nem került pároknak külön versenyt rendeztünk.

Végeredmény:

Felnőtt kiemelt:

Zoufal Norbert- Herczeg Bulcsú

Varga Roland- Varga Attila

Jakab Attila- Várkony Győző

Szenior:

Várallyay Ádám- Varga Attila

Dr. Virágh Norbert- Várkony Győző

Böndicz Csaba- Varga Roland