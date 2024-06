Az NB I.-es Egis Körmend kosárlabdacsapatának ikonja, kapitánya, Ferencz Csaba pályafutásának egyik legnehezebb, legstresszesebb szezonján van túl. Most két hét pihenőt adott magának a kosaras, szabadidejében sokat biciklizik. Két-három hét után kiderül, mit is szeretne csinálni a jövőben a körmendiek Fepuja: vagy folytatja a kosárlabdát, vagy valami másba, újba kezd. A labdarúgó Európa-bajnokságot ő is nagyon várta.

Fotó: Jámbori Tamás / Forrás: VN

– Nyilván nézem és bizonyos fokig nyomon követem, de azért annyira nem szoktam elmerülni a futball világában – fogalmazott Ferencz Csaba. – A BL-ben is meg szoktam nézni egy-egy jó csoportmeccset, de azt nem mondhatom, hogy ott ülök a TV előtt minden forduló előtt, viszont a vége mindig érdekel, mert azt várom. Az Európa-bajnokság szerintem mindenkit érdekel, természetesen figyelemmel kísérem a meccseket és eredményeket, az ilyen nagy események természetesen engem is érdekelnek kiváltképp akkor, ha a magyar válogatott is érdekelt egy ilyen tornán.

Ferencz Csaba elismeréssel beszélt a csapat körül zajló szakmai munkáról, szerinte meglepetésre lehet képes a nemzeti együttes.

– A magyar válogatott teljesítményét, eredményeit mindig nyomon követem, nagyon örülök, hogy egy ilyen csapatunk alakult ki az elmúlt évek folyamán. Látni a játékosokon, hogy egy nagyon összetartó, egymásért küzdő, hajtó együttesről van szó, ami szerintem minden sikernek az alapja. Nagyon szépen szerepeltek a mieink a selejtezők során, titkon én meglepetést várok az Eb-n nemzeti csapatunktól. Nincs könnyű csoportban a gárda, de úgy gondolom, meg van rá az esély, hogy onnét továbbjussanak. Utána meg már bármi megtörténhet. Az elsődleges cél legyen az, hogy továbbjutnak a csoportjukból. Ferencz Csaba azt is elárulta, van-e olyan válogatott, amelynek mindig, minden körülmények között szurkol a nagy tornákon, a magyarok mellett.

– Igazából nincs kedvenc válogatottam, mert mindig úgy néztem a meccseket, – legyen az Eb, vagy bármi más – hogy kinek volt szimpatikus a játéka, eszerint szorítottam egyes alakulatoknak. Körülöttem mindig voltak olasz, német, holland, spanyol fanok, tehát akadt mindenféle, én azonban csak meghúzódtam a háttérben és csendes megfigyelője voltam a nagy csatáknak, illetve jókat szoktam derülni azon, ahogy a barátaim egymást zrikálják. Ezek mindig megvoltak, meg szerintem meg is lesznek a jövőben is. Mindent egybevetve várom az Eb-t, figyelem majd az eseményeket, de mindenek előtt annak szorítok, hogy a magyar válogatott jól teljesítsen, szurkolok nagyon a fiúknak.