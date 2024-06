A Sarkad–Szombathely tenisz összecsapásnak már hagyománya van, hiszen 2019 óta minden évben, évente kétszer találkoznak egymással a veterán sportolókat felvonultató csapatok – egyszer Sarkadon, egyszer pedig Szombathelyen. Az idén először Sarkad volt a házigazda. A szombathelyiek alapcsapatából ezúttal két kulcsember hiányzott: Hajszán Imre és Németh Szabolcs. A szombathelyi küldöttség így a dr. Rajki Csaba, Bilics László, Kiss Ferenc, Rezsnyák Péter, Palotai Zoltán. összetételben vette fel a harcot. Idén a házigazdák kérésére a páros mérkőzések mellett két szingi is be lett iktatva – az egyeseket dr. Rajki Csaba és Kiss Ferenc révén behúzta a vendég. A párosok viszont többségében sarkadi sikerek születtek – így a házigazda 7:5 arányú győzelmet aratott. A nyertes szombathelyi párosok: Kiss Ferenc–Rezsnyák Péter, dr. Rajki Csaba–Palotai Zoltán, dr. Rajki Csaba–Bilics László.

A sporteseményt ezúttal is egyéb programokkal színesítette a szombathelyi tarsaság: Gyulán egy nemzetközi tüzoltó fesztiválon jártak, meglátogatták a híres Almássy kastélyt, de a Gyulavári kastélyt is útba ejtették. A két csapat mérkőzés utáni bankettje pedig kiváló hangulatban zajlott le. A folytatásban, augusztusban Szombathelyen csapnak össze a felek – hazaiak természetesen a visszavágás reményében lépnek pályára. TG