Sajtótájékoztatón jelentette be a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia vezetősége, hogy a történelmi NB I/B.-s szezon után az SZKKA két saját nevelésű kulcsjátékosa, Pődör Rebeka csapatkapitány és húga, Pődör Blanka is szerződést hosszabbított. A klub helyi értékei tehát az NB I.-ben is Szombathelyen maradnak és a csapatot erősítik. A két játékos a mögöttünk álló szezonban a vasiak gólgyárosai voltak, Rebeka az elmúlt két NB I/B-s bajnokság gólkirálynője lett, előtte az NB I.-ben is harmadik helyen végzett a góllövőlistán, Blanka pedig a második a házi góllövőlistán.

– Nem volt kérdés, hogy maradunk – fogalmazott Pődör Rebeka, testvére, Blanka nevében is. – Visszakerült a csapat oda, ahova való, az NB I.-be. Ezért hálás vagyok az itt helyet foglaló úriembereknek, hogy megteremtették a szükséges feltételeket.

Hende Csaba, a klub tiszteletbeli elnöke örömét fejezte ki, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a következő szezonban sem lesz SZKKA Pődör-lányok nélkül. Emellett elismeréssel adózott a lányok idei teljesítményével kapcsolatban. Meggyőződése, hogy ehhez hasonlót mostanában semki sem tud elérni.

Pődör Zoltán és Hende Csaba bejelentette, megvalósul a már 10 éve dédelgetett álom: a Magyar Kézilabda Szövetség és a magyar kormány jóváhagyásával mintegy 3,3 milliárd forinytnyi TAO-forrásból felépül Szombathely új kézilabdacsarnoka. Így minden akadály elhárult az elől, hogy a kézilabdás közösségnek végre saját otthona legyen. Pődör Zoltán ezzel kapcsolatban a klub nevében megköszönte a szövetség, a kormány és nem utolsó sorban Hende Csaba tiszteletbeli elnök segítségét. Az ügyvezető abban bízik, hogy a baloldali városvezetés ígéretéhez híven átadja a felajánlott telket a csarnoképítéshez.