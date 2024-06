A Lurkó UFC 2009-es korosztálya, azaz az U15-ösök a Regionális bajnokság Alap-szekciójának Északnyugati csoportjában szerepelt a 2023/2024-es kiírásban. Az alapszakaszban 13 mérkőzést vívtak meg a szombathelyiek: az Üstökös FC Győrrel és az FC Ajkával egyetemben tizenkettőt meg is nyertek, éppen egymást verték körbe a trió tagjai. Így tavasszal már a felsőházban folytathatták a küzdelmet a dobogósok, ahol az oda jutott hét csapatra 12 találkozó várt. Egyedül a Lurkó UFC maradt veretlen!

A tíz győzelem és a két döntetlen már három forduló a bajnokság vége előtt aranyérmet jelentett a klub számára! Aztán a rájátszásban – ami a Kiemelt-csoportba kerülésről döntött – a Lisztes Krisztián vezetőedző által irányított fővárosi UDSE ellen mutathatták meg tudásukat a vasiak: a két szoros mérkőzés alapján a budapestiek kerültek ki győztes a párharcból, 2-0-val ők jutottak tovább.Az alapszakaszban 34, míg a felsőházban 11 találatot szerzett Gartner Raul, ezzel ő lett a Lurkó UFC és a bajnokság gólkirálya. A 25 találkozón mindössze 19 gólt kaptak Iszak Sándor tanítványai – ez volt messze a legkevesebb. Mindig a játék építésére, a futball játszására törekedett a csapat, ez pedig eredményességgel is párosult.

Lurkó UFC



– Ősszel, a hatodik fordulótól vettem át a csapat irányítását. Nagyon jó garnitúrát kaptam, akik vevők voltak a munkára. Sokat léptünk előre a labdakihozatalban. Kezdetben előre rohanás jellemezte a csapatot, ám a későbbiekben kellően türelmesek lettünk a támadásépítésben, szépen alakítottuk ki a kedvező játékhelyzeteket. Játékstílusunkat labdával és a labda ellen is meg tudtunk mutatni. Az eredmények alapján remek szezont tudtunk le, de a legfontosabb, hogy önmagukhoz képeset egyénenként is sokat fejlődtek a fiúk! Tavasszal a sok iskolai sportesemény miatt több volt a hiányzás, de a holtpontokon mindig átlendültünk és aranyérem kerülhetett a nyakunkba! Sajnálom, hogy az osztályozó két szoros mérkőzésén nem sikerült a továbbjutást kivívnunk, de így is nagy dicséret illeti a keret minden tagját – értékelte a remekül sikerült bajnoki szezont Iszak Sándor, a Lurkó UFC U15-ös együttesének vezetőedzője.