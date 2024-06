– A gyerekek mozgáshoz fűződő viszonyában óriási szerepe van a testnevelőtanároknak, hiszen a legtöbb fiatal szinte csak a tesiórákon mozog rendszeresen. A tesitanár így egy életre meg is tudja szerettetni a mozgást, de akár el is távolíthatja a gyerekeket a sporttól. Az MDSZ a szavazással azokat a testnevelőket szeretné kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek – ezt a célt fogalmazta meg Balogh Gábor MDSZ-elnök az első népszerűségi szavazás háttereként. A választás a K&H Bank támogatásával és a Mediaworks média-együttműködésével zajlott

Az első lépés a jelölések begyűjtése volt, méghozzá óriási számban: országszerte 5400 jelölés érkezett 1050 tesitanárra intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és gyerekektől egyaránt. A jelölteket az MDSZ három – 200 fő, vagy az alatti-, 200 fő feletti iskolában tanító testnevelő, valamint 30 év alatti, fiatal testnevelő – kategóriába sorolta be. A beérkezett jelölteket az MDSZ vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei/budapesti szintű szavazásra a vármegyei médiacentrumok online felületein. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az Év tesitanára, külön-külön a három kategóriában. A szavazás hatalmas érdeklődés mellett zajlott, a jelöltekre összesen több mint 140 ezer szavazat érkezett.

A „K&H mozdulj! az év tesitanára” vasi díjazottjai

Forrás: VN/MDSZ

Vas vármegyében az év fiatal tesitanára, Bátorfi Kristóf, a körmendi Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola testnevelője lett, aki ELTE Savaria Egyetemi Központ osztatlan tanár képzésén szerezte diplomáját.

Az év tesitanárának a 200 fő alatti iskolák között Vágusz Arnoldot, a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola testnevelőjét választották.

– 2011 szeptembere óta tanítok az iskolában – fogalmazott Vágusz Arnold. – Már kisgyerekkorom óta a sport fontos helyet töltött be az életemben. Általános iskolában Sümegen, majd középiskolába is sport tagozatos osztályba jártam Szombathelyen. A sport és a gyerekek szeretete miatt jelentkeztem főiskolára testnevelő-edző alapképzésre, ahol 2010-ben végeztem Szombathelyen, majd ugyanitt testnevelő-egészségfejlesztés tanári mesterszakon szereztem diplomát 2018. januárjában. 11 éves korom óta egyesületi szinten focizok, valamint 14 éve edzőként is tevékenykedek. Szerencsés vagyok, mert olyan pedagógusok foglalkoztak velem, akik példaképemmé váltak, s motiváltak erre a pályára. A sport azért is fontos a számomra, mert olyan szabályokat, magatartásformákat közvetít, amelyekkel az élet más területein is azonosulni tudok. Az egészséges élethez elengedhetetlen a sportolás, az edzettség.