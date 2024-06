- A Szombathelyi Haladás Kft-nek van egy NB III.as joga, mellette viszont körülbelül 600 milliós tartozása, amit senki sem fog kifizetni – mondta dr. Nemény András. - Van egy megyei I.-es Haladás VSE, amit a szombathelyi futball identitásának alapja, része, egy érték. Van egy Viktóriánk, ami most szintén bajba került. Van az Illés Akadémia, amelyben sok fiatal szerepel és jó az infrastruktúrája is. Szóval helyzet van, hasonlóan a 20 évvel ezelőtti, Bíró Péteres időszakhoz. Én abban hiszek, hogy ne különálló Haladások legyenek, hanem egy Haladás – még ha szervezetileg különállóak is. A Viktória megmentéséhez pedig szükség van a város segítségére, a női csapatot most pluszban10 millió forinttal támogatjuk majd. Csányi Sándorral a választások előtt egyszer beszéltem és miután azóta polgármesternek újraválasztottak, ismét mihamarabb beszélek vele. Most van két vármegyei I.-es csapatunk, létre kell hozni egy céget, ahol többségi tulajdonos lesz a város. Ebben bent lesz a HVSE és a Viktória is – ha akar – az Illés Akadémia és a szurkolói csoportok által létrehozott egyesület – a szurkolók is delegálhatnak egy tagot az elnökségbe. A terv lényege: a Haladás VSE ősszel elindul a vármegyei I. osztályban, majd az ő jogát decemberben többségi tulajdonosként átveszi az önkormányzat által létrehozott cég. Tehát ekkor már ez a csapat nem a HVSE berkein belül maradna, hanem az ő jogosítványával már az előbb említett többségi önkormányzati tulajdonú klub lenne. Ebbe az NB II.-s együttesnek korábban adott 40 milliós támogatást beletennénk, a cél pedig az, hogy a következő szezonban felkerülnénk az NB III.-ba. És aztán a közeljövőben kell találnunk komoly támogatót is. Én tehát egy utat tudok ajánlani most: újjáalakult cég többségi önkormányzati tulajdonnal. A legnehezebb amit el kell viselni, hogy a megyei I. osztályban indul a Haladás. Előbb-utóbb kell persze egy nagy támogatót is szerezni – de ez még odébb van.