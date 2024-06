"Szeretnénk benneteket tájékoztatni az elmúlt hetek történéseiről" - olvasható az Egis Körmend közösségi oldalán, amely úgy folytatódik, hogy a szezon végeztével és természetesen már annak befejezése előtt is azon dolgozott a klubmenedzsment, hogy korrekt módon le tudják zárni az elmúlt évadot és elkezdjék kialakítani a következőt.

"A klub stabilizálása az első feladat, ez folyamatban van. A következő, vagy ezzel talán párhuzamos feladat, a magyar mag kialakítása. Végül az edző kiválasztása lesz főszerepben, aki majd a légiósok kiválasztásán fog dolgozni.

Durázi Krisztofernek, Kiss Mátyásnak, Herczeg Kristófnak, Geröly Mártonnak, valamint Schmera Gergelynek élő szerződése van klubunkkal. Doktor Péterrel folyamatosan egyeztetünk, természetesen szeretnénk, hogy maradjon, és jövőre is minket erősítsen. Pozitívak vagyunk a közös folytatással és a megállapodással kapcsolatban. Ferencz Csaba, a csapat kapitánya rövid határidőn belül választ ad a folytatással kapcsolatban. Pozitív válasz esetén vele is meg fogunk állapodni, nagy szükségünk van rá.

Mivel Takács Kristóf máshol folytatja pályafutását, ezért mindenképp szerettünk volna egy fiatal magyar játékost igazolni. Amint Kristóf közölte döntését, el is kezdtük a tárgyalásokat Paár Márkkal. Ez már nem titok, hiszen Márk is megemlítette, hogy több csapat is szerette volna megszerezni, közülük is kiemelve a Körmendet. A tárgyalásokban Ferencz Csabának fontos szerepe volt, hiszen Márk sokszor elmondta, hogy Fepu a példaképe. Nem csak a játéka, hanem a körmendi csapat iránt érzett szeretete miatt is, ezért is álltunk közel a megállapodáshoz.

A tárgyalássorozat végén Márk úgy döntött, hogy nevelőegyesületét választja, amit mi nagyon tisztelünk és becsülünk benne, hiszen a nehéz helyzetben lévő klubja mellett döntött. Büszkék lehetnek rá Kaposváron, hogy ilyen szívvel rendelkező hazai nevelésű játékosuk van! A kaposvári csapatnak ezúton is sok sikert kívánunk a feljutásban vívott harcukhoz! A kis- vagy kisebb költségvetésű csapatoknak, akik nem engedhetnek meg maguknak drága játékosokat, nagyon fontos az, hogy ilyen klubhűséggel megáldott játékosokkal rendelkezzenek. Ezzel mi is így vagyunk. Most még inkább meg kell adnunk a bizalmat és támogatást saját nevelésű játékosainknak.

A mai nehéz gazdasági helyzetben is mindent megteszünk azért, hogy a körmendi kosárlabda tovább éljen. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy az a bizonyos hajó továbbra is fennmaradjon a vízen. Tisztelettel kérjük azokat, akik lékeket szeretnének ütni ebbe a hajóba, fejezzék be ezen törekvéseiket! Ezt mindenki értse úgy, ahogy szeretné.

Ahogyan az ankéton is megígértük, tájékoztatni fogunk benneteket a folyamatokról, illetve megállapodásokról.

VOLTUNK, VAGYUNK, LESZÜNK!" - zárul a klub beszámolója.