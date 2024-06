Pintér Filip 2005. október 29-én született, Győrben. A 18 esztendős, 193 centiméter magas támadó az elmúlt években osztrák korosztályos csapatokban, többek között a Sportunion Mauerben, a TWL Elektrában, valamint a Rapid Wienben futballozott. Utóbbi együttes színeiben összesen 62 mérkőzésen 22 gólt szerzett. Az U16-osokkal a 2021/22-es idényben bajnokságot nyert, míg az U18-asokkal két ezüstérmet szerzett - írja a Vasas hivatalos weboldala.

Hazatérése után a Szombathelyi Haladáshoz került, ahol a legutóbbi, 2023/24-es Merkantil Bank Ligában összesen 22 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezeken pedig 5 gólt szerzett és adott 2 gólpasszt.

A korosztályos válogatottakban is szerepelt, összesen 4 alkalommal ölthette magára a címeres mezt.

Pintér Filip, a Vasas FC újdonsült igazolása:

– Három-négy hete hallottam először a Vasas érdeklődéséről. Volt több megkeresésem is, a Vasas mellett döntött, hogy komoly múlttal rendelkező nagy klub és motiváló a cél is, a feljutás kiharcolása. Édesapám is azt javasolta, hogy válasszam a Vasast. Először ő is centerként kezdte a pályafutását, később lett védő, én nem tartom valószínűnek, hogy valamikor védőként játszom majd. Nem szeretek előre ígérgetni, legfeljebb annyit, hogy minél jobban szeretnék szerepelni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Vasas elérje a céljait. A csapattársakkal hétfőn találkozom először, Doktorics Áront jól ismerem a szombathelyi időszakból, Rab Boldizsárt pedig a válogatottból - fogalmazott a klubhonlapnak.

