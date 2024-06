Mint arról beszámoltunk, a hétvégét Szombathelyen tölti a Manchester United labdarúgócsapatának egykori klasszis csatára, Wayne Rooney. Az angol válogatottban 120 mérkőzésen 53 gólt jegyző, most 38 éves Rooney egyik fia, a szintén a Manchester Unitedben, az U11-es korosztályban futballozó Klay meccseit nézi végig. Rooney a szombati csoportmeccsek után a vasárnapi összecsapásokra is kilátogatott, fotóink a délelőtti Manchester United-Hertha BSC mérkőzésen készültek. (A fotókon nem csak Wayne Rooney, hanem fia, Klay is látható).