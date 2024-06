Az idei Red Black Café&Bar - Fülöp Vill Strandfoci Bajnokságon 14 csapat jelezte részvételi szándékát. Voltak már megszokott régi csapatok, arcok, de öröm volt látni elsőbálozókat is, köztük a Liget FC csapatát, amely még nem sörre váltotta be az italkuponokat. A nap már némi csúszással indult, mivel 8 órakor még nem volt alkalmas a pálya a játékra, de fél 9 után nem sokkal útjára indult a labda. Sajnos öt mérkőzés után közbeszólt az időjárás, eső áztatta a pályát, amire fél órát kellett várni, hogy elálljon. Ezután szinte példátlan összefogással, több csapat játékosaival közösen egy óra alatt eltüntették a szervezők az összes vizet a pályáról, amelynek a Rába felőli sarkán körülbelül 20 centiméter magasan állt a víz. Jó volt látni, hogy mennyien szeretnék folytatni a bajnokságot. Háromnegyed 12 magasságában tudták újra folytatni a játékot a résztvevők. Sajnos ezután egy vétlen kézsérülés miatt állt a játék. A rendezők és a csapatok ezúton is jobbulást kívánnak Oláh Máténak.