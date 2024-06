Heti tíz roppant kemény, de pörgős edzéssel készülnek az augusztusi nagy megmérettetésre Szabados Árminék. A 2006-os születésű 196 centiméter magas 107 kilogramm súlyú roppant tehetséges dobóatléta november óta tartozik ismét a Haladás VSE kötelékébe, ahol Lezsák Balázs irányítja a munkáját - olvasható a Haladás VSE oldalán.

- Egyértelműen az augusztusban Peruban megrendezésre kerülő U20-as világbajnokság van a fókuszban, de addig azért párszor még versenyezni fog Ármin. Például a hétvégi felnőtt országos bajnokságon, amire edzésből megy, azaz nem készül rá külön, már csak azért sem, mert itt 7,26-os szerrel dobnak és nem 6 kilóssal. Ez lényegében egy jó visszajelzés lesz a számunkra az elvégzett munkáról – adott gyors helyzetjelentést Lezsák Balázs, aki hozzátette: a nem is olyan régen Ausztriában elért 78,34 centiméteres dobásával került Ármin egy ciprusi srácot megelőzve az U20-as világranglista élére. Ez pedig azt jelenti, hogy idén több mint 5 métert fejlődött már. Erre szeretnének még rátenni az augusztusi korosztályos világbajnokságig.

- Nagyon elégedett vagyok Ármin hozzáállásával. Komoly céljai vannak, amiért hajlandó is dolgozni. Jó lenne ha a világbajnokságon dobogós helyezést érne el, de nem szeretnék rá terhet tenni. Az a fontos, hogy jó technikával és higgadt fejjel dobjon, mert akkor az eredmény sem maradhat el – fogalmazott a Haladás VSE dobóedzője.

- Igen jól érzem magam a Haladásban és a bőrömben is. Mentálisan minden rendben van, de fizikálisan azért a rengeteg munka sokat kivesz belőlem, ám nem panaszkodom, mert a világbajnokságra alaposan fel akarunk készülni. A 78,34 méteres eredmény azt jelenti, hogy jó úton járunk. Fontos számomra, hogy augusztusban jól szerepeljek, mert nagyon komoly céljaim vannak. Először az U20-as korosztályban, aztán pedig a felnőttek között, ahol világbajnokságon, olimpián is szeretnék majd szerepelni – tekintett már picit előre is Szabados Ármin, aki idén érettségizett, de a továbbtanulással kapcsolatban addig nem dönt, amíg ki nem derül, hogy miként sikerül a limai U20-as világbajnokság.