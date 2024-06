Harmadik alkalommal rendezték Szentgotthárdon a Szent Iván-éj labdarúgó tornát, a III. Solar System Gotthárd KFT. Szent Iván-éj Kupa elnevezéssel a szentgotthárdi sporttelep műfüves pályáján. Az idei kupán is szentgotthárdi és környékbeli (Szentgotthárd, Körmend) csapatok szerepeltek, az együttesekben osztrák és szlovén nemzetiségű játékosok is pályára léptek. A szervezők számára is külön örömöt jelentett, hogy teljesen új-, illetve a téli Alpokalja Kupán szereplő együttesekből vegyesen összeállt csapatok is jelentkeztek – bizonyítva azt, hogy a téli kupán ellenfélként pályára lépő játékosok jó baráti viszonyt ápolnak egymással. A torna 18 órakor kezdődött és 24 óráig tartott, egyszerre két kispályán zajlottak a mérkőzések. A tornán tíz csapat vett részt, a csapatokat két ötös csoportba sorsolták, körmérkőzések során dőltek el a helyezések. Az első két-két helyezett csapat keresztbe játszással elődöntőt játszott, a győztesek vívták a döntőt, míg a vesztesek a 3-4 helyért küzdöttek. „A” csoport: Szakonyfalu, Kék Sirály, Sarki Kisbolt, KMN Gornji Senik, Black Gold. „B” csoport: Terasz Kitchen & Caffe, (az olaszok), Sound Gotthárd, Megyek Megyek, Szabó-Volner Fc Az „A” csoportban a Szakonyfalu, a „B” csoportban a Sound Gotthárd mind a négy mérkőzést megnyerve lettek a csoportelsők, míg a második helyet a Black Gold és a Szabó-Volner FC. csapata szerezte meg. Elődöntőben a Szakonyfalu-Szabó Volner FC. 2:1, Sound Gotthárd – Black Gold 1:2 mérkőzésekre került sor. A tavalyi csoportgyőztes Black Gold a döntőben Szakonyfaluval mérkőzött meg a torna folyamán másodszor, Szakonyfalu csapata 2-0-ra győzött, ezzel - minden mérkőzését megnyerve - megszerezte az első helyet.

A tornagyőztes Szakonyfalu együttese

A legjobb játékos: Latyák Bence (Sound Gotthárd), a legjobb kapus Böröndi Kristóf (Szakonyfalu), a gólkirály Szalay Szabolcs (Szakonyfalu) lett. A szervezők ezúton köszönik minden résztvevőnek, játékosnak, szurkolónak, támogatónak a részvételét, mellyel hozzájárultak egy igazán kellemes és sikeres labdarúgó kupa lebonyolításához!. Folytatás jövő júniusban!