A japán válogatott Akiyama Natsumi után újabb légióst jelentett be a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, amelynek mezében véd jövőre a brazil Naira Morgana Mendes De Almeida. A 30 éves kapus a szlovák MSK Iuventa Michalovce együttesétől érkezik Szombathelyre, a nagymihályiakkal idén egészen az EHF Europe Cup döntőéig menetelt, ahol a párharc első meccsén 11 védést is bemutatott. Korábban a brazil első osztály legerősebb csapatait is megjárta: a Forca Atletica és a Santos mellett az Esporte Clube Pinheiros együttesével brazil bajnok lett, ekkor hazája legjobb kapusának és a döntő MVP-jének is megválasztották.

– Boldog vagyok, amiért Magyarországon folytathatom a pályafutásom, ezzel a gyerekkori álmom vált valóra – nyilatkozta az SZKKA honlapjának a brazil válogatott hálóőr. – Ez egy nagyszerű lehetőség, amit meg kellett ragadnom. Tetszik a klub által felvázolt projekt és hogy a szurkolók ugyanolyan energiával rendelkeznek, amilyet én is mutatok a pályán. Ha a kettő találkozik egymással, az hihetetlen lesz! SD