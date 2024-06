Újabb bejelentéssel szolgált az SZKKA a jövő évi NB I.-es kerettel kapcsolatban, ugyanis meghosszabbította szerződését a klubbal a korábbi magyar válogatott Kazai Anita is. A Bajnokok Ligáját is megjárt, korábban Debrecenben, Székesfehérváron és Dunaújvárosban is kézilabdázó rutinos balszélső tavaly nyáron érkezett Szombathelyre és meghatározó játékosa volt a tökéletes szezont produkáló feljutó csapatnak. A 30 bajnokin 102 gólig jutó szélső örömmel hosszabbította meg szerződését.

– Nagyon örülök, hogy a következő szezonban is maradok Szombathelyen. Idén nagyon szépen meneteltünk és igyekeztünk fejlődni, hogy a jövőben magasabb szinten is meg tudjuk állni a helyünket és szép sikereket érjünk el. Bízva a sikeresben folytatásban, örömmel hosszabbítottam meg a szerződésem – nyilatkozta az SZKKA honlapjának Kazai Anita.

– Kazai Anita az elmúlt szezonban a tapasztalatával, a kisugárzásával és persze a teljesítményével rengeteg segített a csapatnak és a fiatal játékosainknak. Nem volt kérdés, hogy az NB I.-ben is számítunk rá és a hatalmas rutinjára – mondta Pődör Zoltán ügyvezető a közös folytatásról.