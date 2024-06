„Örömmel jelenthetjük be, hogy a szlovák válogatott átlövője, Karin Bujnochova a következő igazolásunk, aki csatlakozott klubunkhoz a következő NB I.-es szezonra” – számolt be portálján a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia. A 29 éves balátlövő az elmúlt két idényt a lengyel Zaglebie Lubin csapatánál töltötte és a legutóbbi évadban a Bajnokok Ligájában is szerepelt. Klubjával idén megnyerte a lengyel bajnokságot, ahol 101 góllal, a BL-ben pedig 12 találattal zárt. Az SZKKA új játékosa korábban négy évet a francia Pirates Strasbourg csapatában is lehúzott, előtte pedig hazájában kézilabdázott.

– Azért döntöttem az SZKKA mellett, mert valami újat szerettem volna kipróbálni. Egy másik ligát, ami nem mellesleg a világ legjobb bajnoksága is. – fogalmazott a vasiak új igazolása, Karin Bujnochova. – Emellett Szombathely közel van az otthonomhoz, Szlovákiához, így hosszú, külföldön töltött évek után közel lehetek a családomhoz és a barátaimhoz. A következő szezonban nehéz és izgalmas meccseken küzdhetünk, én pedig megpróbálom a legjobbamat nyújtani a csapatnak. Ez egy új kihívás számomra, amit nagyon várok már. SD