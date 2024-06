A németek barátságosak voltak, odajöttek hozzánk beszélgetni, kérdezték, mi lesz az eredmény. Én mondtam, hogy 2-2 szerintem jó lenne, de azt válaszolták, ez annyira nekik nem lenne jó...Ma délelőtt ismét bevonatoztunk Stuttgartba - ugyanabban a sörözőben vertünk tanyát - az árak hasonlóak az otthoniakhoz, bár állítólag a Fan Zone-ban húzósabb árakkal dolgoznak. Oda tegnap csak bekukkantottunk - a sétálóutca végén alakították ki a helyet. Csakúgy mint odahaza, itt is nagyon meleg van, éppen ezért a sörözőkben jól fogy a sör is... Amúgy a németek továbbra is nagyon barátságosak, jó fejek, sokukkal szelfizünk is. Találkoztunk szombathelyi drukkerekkel is, a magyarokon kívül egyébként sok a török szurkoló és mivel németül beszélnek, gondolom, ők már itt születtek. Természetesen mi is részt veszünk a szurkolói vonuláson - most épp oda indulunk. Hogy mi lesz az eredmény? Ugyanazt tudom mondani, mint az újdonsült német ismerőeinknek: 2-2-vel kiegyeznék!