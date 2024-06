A korábban a Ferencváros labdarúgócsapatát irányító Sztanyiszlav Csercseszov lett a kazah válogatott szövetségi kapitánya. A helyi sportági szövetség a közösségi oldalán jelentette be, hogy a hatvanéves orosz szakembert nevezte ki a nemzeti csapat élére. A tréner pénteken, az örmények elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozik majd be a kispadon. Csercseszov 2022 februárja és 2023 júliusa között 74 tétmérkőzésen irányította a Ferencvárost, amellyel bajnokságot és Magyar Kupát is nyert. Szövetségi kapitányként 2016 és 2021 között hazája válogatottját vezette.

Érdekesség, hogy Kazahsztán jövő kedden 16 órakorAzerbajdzsánnal vív felkészülési mérkőzést a Haladás Sportkomplexumban – Csercseszov tehát Szombathelyen debütál a kazah kispadon.