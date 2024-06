Kristóf Rolanddal először a gyerekkorról beszélgettek. Megtudtuk Tischler Fruzsina apukája is hivatásos focista volt, ez tette ki az életét középiskolában is, ezért jött Szombathelyre és csatlakozott a Viktória FC-hez. Szó esett az egyetemi évekről és arról is, hogy az apját mentornak tartja-e.

Tischler Fruzsina elmondta véleményét, milyen a női foci hazai megítélése

Forrás: Shutterstock

A beszélgetés második részében kiderült, Tischler Fruzsina hogyan fejezte be a játékosi pályát és hogyan lett a focistákkal foglalkozó rehabilitációs szakember.

Elmondta véleményét, milyen a női foci hazai megítélése, mi kell ahhoz, hogy valaki jó focista legyen, milyen ára van ennek, és szóba kerültek a jövőbeli tervek is.